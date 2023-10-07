Действующий чемпион Эстонии по футзалу не выступит в новом сезоне

В этом году в новом сезоне чемпионата страны по футзалу примут участие восемь команд. Напомним, что еще до пандемии коронавируса в лиге было восемь команд, из-за чего не было возможности проводить переходные игры, а за это время лига увеличилась до десяти команд.

Участвовавшие в прошлом сезоне клубы из Кохила и Арукюла отказались от участия в соревнованиях, а таллиннский “Космос“ не прошел лицензирование и также отказался от участия в высшей лиге. Как победитель первой лиги в элиту прошел таллиннский “Бункер Партнер“.

Состав участников высшей лиге на сезон 2023/24:

„Силмет“ из Силламяэ

„Смсраха“ из Виймси

„Рэйвенс“ из Тартуl

„Феникс“ из Йыхви

„Нарва Юнайтед“

„Динамо“ из Румму

„Бункер Партнер“ из Таллинна

„Вулвз“ из Йыгева

Новый сезон откроется 14 октября матчем за Суперкубок страны, который пройдет в Йыхви, где встретятся местный “Феникс“ и силламяэский “Силмет“. Новый чемпионат Эстонии в высшей лиге стартует 21 октября.

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