07.10.2023, 11:50
Из-за шторма отменяется осенняя ярмарка в парке Тондилоо
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в столичном районе Ласнамяэ должна была пройти осенняя ярмарка. К сожалению, погодные условия не позволяют провести мероприятие.
Управа столичного района Ласнамяэ сообщает, что в связи со штормовой погодой некоторые торговцы решили не приехать, и, к сожалению, управа вынуждена сообщить, что ярмарка в парке Тондилоо сегодня не состоится.
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