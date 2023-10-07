Новости Эстонии
07.10.2023, 11:50

Из-за шторма отменяется осенняя ярмарка в парке Тондилоо

 
Sügislaat Tondiloo pargis
Sügislaat Tondiloo pargis
ФОТО: henri-kristian kirsip | Delfi Meedia

Сегодня в столичном районе Ласнамяэ должна была пройти осенняя ярмарка. К сожалению, погодные условия не позволяют провести мероприятие.

Управа столичного района Ласнамяэ сообщает, что в связи со штормовой погодой некоторые торговцы решили не приехать, и, к сожалению, управа вынуждена сообщить, что ярмарка в парке Тондилоо сегодня не состоится.

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