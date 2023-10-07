ФОТО | "Сегодня не до гуляний": из-за шторма отменяется осенняя ярмарка в парке Тондилоо

Сегодня в столичном районе Ласнамяэ должна была пройти осенняя ярмарка. К сожалению, погодные условия не позволяют провести мероприятие. Как сказал один из торговцев, который еще вчера вечером собирался продавать на ярмарке свою продукцию, "сегодня точно не до массовых гуляний".