07.10.2023, 11:50
ФОТО | "Сегодня не до гуляний": из-за шторма отменяется осенняя ярмарка в парке Тондилоо(1)
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Сегодня в столичном районе Ласнамяэ должна была пройти осенняя ярмарка. К сожалению, погодные условия не позволяют провести мероприятие. Как сказал один из торговцев, который еще вчера вечером собирался продавать на ярмарке свою продукцию, "сегодня точно не до массовых гуляний".
Управа столичного района Ласнамяэ сообщает, что в связи со штормовой погодой некоторые торговцы решили не приезжать, и, к сожалению, управа вынуждена сообщить, что ярмарка в парке Тондилоо сегодня не состоится.
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