ВИДЕО | Биньямин Нетаньяху: Речь идет о полноценной войне(221)
Силы обороны Израиля объявили положение «готовности к войне“. Министр обороны одобрил призыв резервистов. Медицинские службы Израиля сообщают о 40 погибших и 740 раненых после начала нападения ХАМАС.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал начало боевых действий против палестинской группировки ХАМАС. “Граждане Израиля, мы на войне. Это не эскалация, это не еще один виток насилия. ХАМАС объявил нам войну“, - заявил он в субботу, 7 октября.
Бои на израильской территории: что известно к этому часу
Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному удару со стороны сектора Газа. Начиная с 06:28 утра сигналы тревоги звучали во многих городах страны, в том числе в Тель-Авиве и Иерусалиме. Обстрел продолжался около получаса. Армия призвала миллионы жителей южных и центральных районов Израиля оставаться в защищенных местах, пишет Meduza.
22 израильтянина погибло, почти 300 ранено, около 35 человек захвачены в заложники в результате атаки ХАМАС. Армия обороны Израиля начала контртеррористическую операцию, пишет Deutsche Welle.
Моххамед Деиф, военный лидер группировки ХАМАС, контролирующей Газу, заявил, что по территории Израиля выпустили более пяти тысяч ракет. «Мы решили заявить, что терпению нашему пришел конец. Это день величайшей битвы за прекращение последней оккупации на земле“, — сказал он. Махмуд Аббас, представитель соперничающей с ХАМАС партии Фатх, признанный лидер палестинской автономии, находящийся не в Газе, а на Западном берегу реки Иордан, заявил, что у палестинского народа есть право защищать себя от «террора поселенцев и оккупационных войск“. Это заявление он сделал во время срочного заседания, созванного в городе Рамалла на Западном берегу, пишет BBC.
Вооруженные палестинцы из сектора Газа проникли на территорию Израиля и зашли в несколько населенных пунктов близ границы. Представители Сил обороны Израиля заявили, что проникновения были по суше, по морю и по воздуху — на парапланах.
На израильской территории идут перестрелки между израильскими солдатами и палестинцами. В зоне риска оказалось много местных жителей и туристов, приехавших на юг Израиля в ходе завершающего дня еврейского праздника Суккот. Есть сообщения, что палестинцы зашли в дома израильских жителей, при этом сами израильтяне могут укрываться в убежищах или бронированых помещениях внутри квартир;
Премьер-министр Израиля назвал происходящее полномасштабной войной, распорядился о широкой мобилизации резервов и сказал, что противник заплатит невиданную доселе цену;
По сообщениям израильских СМИ, боевики ХАМАС захватили контрольно-пропускной пункт «Эрез“, после чего проникли в приграничный город Сдерот на юге Израиля. В соцсетях появились любительские видеозаписи из Сдерота, где видно людей в военной форме с оружием и слышны звуки выстрелов, сообщает Associated Press. Подлинность видеозаписей не подтверждена, пишет Meduza.
Израильская служба спасения Magen David Adom сообщила, что из-за ракетного удара по зданию регионального совета Гедерот погибла 60-летняя женщина. Всего, по данным на 8:10 мск, погиб один человек, пострадали 16 (двое из них находятся в тяжелом состоянии). По данным The Times of Israel, по меньшей мере шесть человек погибли и 100 пострадали в результате атак на юге и в центре Израиля.
Армия обороны Израиля объявила о «состоянии готовности к войне“, говорится в заявлении армии, которое цитирует The Jerusalem Post. Министр обороны страны Йоав Галант одобрил набор в армию резервистов. Израильские военные сообщили, что наносят удары по целям в секторе Газа и перекрывают дороги вокруг анклава. Армия Израиля объявила о начале «контртеррористической“ операции «Железные мечи“ в секторе Газа.
Министр обороны Йоав Галант заявил, что ХАМАС объявил Израилю войну. «Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛа сражаются с врагом во всех местах проникновения. Государство Израиль выиграет эту войну“, — заявил министр.
В результате обстрелов Израиля по последним данным погибли шесть человек, около 200 пострадали, сообщает The Times of Israel.