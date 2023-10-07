Правительство РФ запретило гражданам Украины въезжать в Россию через Эстонию

В распоряжении правительства сказано, что это временная мера, «направленная на обеспечение безопасности“ россиян в «сложившихся геополитических условиях“, сообщают агентства «Интерфакс“, ТАСС и РИА «Новости“ со ссылкой на текст документа. Официально он пока не был опубликован.

До сих пор граждане Украины, в том числе и беженцы с территорий, где идут боевые действия, могли въезжать в Россию и выезжать из страны через любой пункт пропуска.

Жители оккупированных территорий Украины, которые выехали в Европу и другие страны, фактически только через территорию России могли попасть домой. У многих на оккупированных территориях остались родственники.

Для беженцев из восточных областей Украины въезд в Россию был одним из самых доступных вариантов бегства из зоны боевых действий. Многие из них оставались в России, многие через территорию РФ следовали в Европу и другие страны, чтобы там получить статус беженца.

При въезде на территорию России многие из граждан Украины, в том числе женщины и старики, подвергались тщательному досмотру и опросу со стороны пограничников. На пунктах пропуска, в том числе на границе с Эстонией и Латвией, граждане Украины, даже те, у кого есть и российское гражданство, зачастую были вынуждены ждать по несколько суток, чтобы пересечь российскую границу.

Так, летом российские пограничники пропускали в Россию всего по несколько человек в сутки, чему были свидетелями журналисты Би-би-си.

Корреспондент Би-би-си также был свидетелем того, как граждане Украины, ехавшие на рейсовом автобусе из Риги в Москву, на одном из погранпереходов между Россией и Латвией проходили собеседования, которые длились в среднем полчаса. При этом автобус задерживался на границе более, чем на 10 часов.