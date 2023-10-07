ФОТО | В Нарве состоялась церемония награждения "Учитель года 2023"

Целью конкурса является признание учителей и специалистов образования, работающих в учебных заведениях города Нарвы, чей труд и личный пример способствовали развитию учебного заведения, всестороннему развитию детей, положительно повлияли на имидж учебных заведений, города и региона.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .