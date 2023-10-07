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07.10.2023, 08:30

ФОТО | В Нарве состоялась церемония награждения "Учитель года 2023"

 

6 октября в здании Нарвской ратуши состоялась церемония награждения по результатам городского конкурса «Учитель года“. Номинантов и победителей конкурса поздравили члены Нарвского городского собрания и Нарвской городской управы.

Победители городского конкурса «Учитель года 2023“:

  • Учитель года 2023: завуч, учитель эстонского языка и языкового погружения Нарвской Кренгольмской школы Евгения Кирсанова.

  • Лучший творческий учитель: педагог рисунка, живописи, композиции и скульптуры Нарвской художественной школы Анне Пяртель.

  • Лучший учитель-ментор: учитель эстонского языка Нарвского Языкового лицея Людмила Бойчук.

  • Лучший учитель, использующий инфотехнологии: учитель Нарвского детского сада Põngerjas Евгения Минова.

  • Лучший учитель - друг детей: учитель и главный режиссер Нарвского Дома детского творчества Виталий Катунцев.

  • Лучший учитель-лидер: учитель истории Нарвской Солдинаской школы Наталья Бирсанова.

  • Лучший учитель интегрированного обучения: классный учитель Нарвской Ваналиннаской основной школы Татьяна Артемьева.

Целью конкурса является признание учителей и специалистов образования, работающих в учебных заведениях города Нарвы, чей труд и личный пример способствовали развитию учебного заведения, всестороннему развитию детей, положительно повлияли на имидж учебных заведений, города и региона.

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