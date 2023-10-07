ФОТО | В Нарве состоялась церемония награждения "Учитель года 2023"
6 октября в здании Нарвской ратуши состоялась церемония награждения по результатам городского конкурса «Учитель года“. Номинантов и победителей конкурса поздравили члены Нарвского городского собрания и Нарвской городской управы.
Победители городского конкурса «Учитель года 2023“:
Учитель года 2023: завуч, учитель эстонского языка и языкового погружения Нарвской Кренгольмской школы Евгения Кирсанова.
Лучший творческий учитель: педагог рисунка, живописи, композиции и скульптуры Нарвской художественной школы Анне Пяртель.
Лучший учитель-ментор: учитель эстонского языка Нарвского Языкового лицея Людмила Бойчук.
Лучший учитель, использующий инфотехнологии: учитель Нарвского детского сада Põngerjas Евгения Минова.
Лучший учитель - друг детей: учитель и главный режиссер Нарвского Дома детского творчества Виталий Катунцев.
Лучший учитель-лидер: учитель истории Нарвской Солдинаской школы Наталья Бирсанова.
Лучший учитель интегрированного обучения: классный учитель Нарвской Ваналиннаской основной школы Татьяна Артемьева.
Целью конкурса является признание учителей и специалистов образования, работающих в учебных заведениях города Нарвы, чей труд и личный пример способствовали развитию учебного заведения, всестороннему развитию детей, положительно повлияли на имидж учебных заведений, города и региона.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.