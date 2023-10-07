Энели Ефимова установила на этапе КМ в Берлине новый рекорд Эстонии

Ефимова преодолела дистанцию за 2.26,02 и заняла четвертое место. Энели улучшила рекорд Эстонка на 12 сотых секунды (2.26,14), установленный в Хельсинки в апреле этого года.

Победу одержала голландка Тес Схаутен, преодолевшая дистанцию за 2:22.13. Австралийка Дженна Штраух финишировала второй (2.23.60), а сингапурская пловчиха Эн Йи Летитиа Сим (2.24.15) заняла третье место.

Грегор Зирк, занявший в квалификации седьмое место (3:51,66), не смог улучшить свое время в вечернем финале и занял восьмое место (3:53,14).

В финале победу одержал литовец Данас Рапшис, преодолевший дистанцию за 3:44,86. За ним следовали швед Виктор Юханссон (3.48.07) и американец Киран Смит (3,48,40)



Сегодня Зирк выступит на дистанции 200 метров баттерфляем, а Ефимова на дистанции 100 метров брассом.

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