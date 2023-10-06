Требования к мастерам индустрии красоты в Эстонии ужесточатся

Надзор над предлагающими услуги красоты мастерами в Эстонии осуществляет Департамент здоровья. В первую очередь во внимание берутся процедуры с наибольшими рисками, во время которых нарушается целостность кожного покрова: татуаж, татуировки, микроиглотерапия, сообщает Rus.err.ee со ссылкой на “Актуальную камеру“.

За год Департамент здоровья в среднем проверяет около 200 мест, где предлагают услуги красоты. В поле зрения ведомства не попадают так называемые подпольные мастера, которые принимают клиентов на дому. В таком случае ответственность за себя несет исключительно клиент.

Министерство социальных дел отправит проект нового Закона о народном здравоохранении на согласование в ближайшие недели, и он заменит Закон о народном здравоохранении, действующий с 1995 года.

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