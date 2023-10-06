Президент Молдовы: "команда Пригожина" готовила у нас государственный переворот

„По имеющейся у нас информации, это был план, подготовленный командой [Евгения] Пригожина“, — сообщила Санду.

По ее словам, наемники ЧВК Вагнера хотели, чтобы протесты против правительства Молдовы переросли в насильственные акции. Другие подробности она не привела, пишет Медуза.

Санду считает, что Россия собирается усилить давление на Молдову. "Они пытались свергнуть правительство, но им это не удалось. А теперь они пытаются масштабно вмешаться в наши выборы, используя большие деньги", — заявила президент Молдовы.

По словам Санду, для организации переворота, направленного на ее отречение от власти, Москва нелегально продолжает ввозить в Молдову деньги, в том числе наличность и кредитные карты, которые были выпущены в Дубае.

Таким образом предполагается подкупить избирателей перед выборами. "По нашей информации, это план, подготовленный командой [Пригожина]", — цитирует издание Санду.

Как считает президент Молдовы, "вагнеровцы" пытались сделать так, чтобы массовые протесты в стране переросли в столкновения. "Ситуация крайне драматическая, нам надо себя защитить“, — сказала Санду.

Она рассказала, что спецслужбы Молдовы отследили по меньшей мере 20 млн евро, которые Россия завезла в страну для использования в политических целях, но реальная цифра, по всей видимости, еще выше, сообщает BBC.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в феврале, что украинская разведка перехватила "детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдове". Украина передала соответствующую информацию Молдове.

Власти Молдовы подтвердили информацию украинских спецслужб. Майя Санду говорила в феврале, что в ближайшее время диверсанты с военной подготовкой могут атаковать государственные здания и захватить заложников. Позднее Санду обвинила Россию в ведении гибридной войны против Молдовы, цель которой — смена власти в стране и создание пророссийского правительства.

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