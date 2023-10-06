ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (590-й день) | Комиссия ООН расследует ракетный удар по украинскому селу. Атаку прокомментировал Дмитрий Песков

Войска РФ отражают атаку украинских морских дронов в бухте Севастополя, рано утром в российский “губернатор“ города Михаил Развожаев. “Громкие звуки в районе Северного мола - это расчеты ППДО (Противоподводного-диверсионного обеспечения - Ред.) Черноморского флота. По предварительной информации, отражают атаку двух безэкипажных морских катеров“, - сообщил он.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал военным преступлением ракетную атаку российских войск на село Гроза. „Преднамеренные нападения на гражданское население являются военными преступлениями. Руководство России, все командиры, исполнители и соучастники этих зверств будут привлечены к ответственности“, - цитирует Борреля Европейская служба внешних связей.

ООН направила в Харьковскую область комиссию для расследования ракетного удара по селу Гроза. “Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, который сам наблюдал ужасающие последствия таких ударов, шокирован и осуждает эти убийства. Он направил на место полевой отряд, чтобы поговорить с выжившими и собрать больше информации“, говорится в заявлении официального представителя управления Верховного комиссара ООН Элизабет Тросселл.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отреагировал на ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области, в результате которого погибло 52 местных жителя. В заявлении его представителя сказано: “Нападения на мирное население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, и они должны быть немедленно прекращены“. При этом, как заявил спикер ООН Стефан Дюжаррик, у представителя всемирной организации в Украине нет сомнений в том, что ответственность за этот удар несет российская сторона.

В четверг около 23:30 мск над Белгородской областью средствами ПВО были сбиты пять украинских беспилотников, заявило министерство обороны РФ. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении в небе над регионом шести дронов. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил чиновник.

На поминках было около 60 человек, по меньшей мере 52 числятся погибшими. Среди убитых — шестилетний ребенок, тело которого было обнаружено в пятницу.

Журналисты американской газеты Washington Post, побывавшие на месте удара по кафе в селе Гроза Харьковской области, сообщают, что почти все погибшие были мирными жителями. Корреспондент издания пишет, что видел среди жертв удара только одно тело в военной форме. „Сотрудники морга говорят, что не видели никаких свидетельств присутствия многих военнослужащих среди убитых, и большинство жертв, судя по всему, были пожилыми людьми“, — сказано в публикации. Во многих случаях людей трудно идентифицировать, поскольку они получили очень значительные повреждения, продолжают журналисты.

В результате ночной атаки российских беспилотников пострадала портовая инфраструктура в Одесской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, в ночь на 6 октября взрывы раздались в Измаильском районе на юге области. Воздушная тревога длилась 3,5 часа. Загорелось девять грузовиков, но пожар уже ликвидирован. Кроме того, удар был нанесен по зернохранилищу.

Рано утром в пятницу по центру Харькова был нанесен ракетный удар. Одна из ракет попала в проезжую часть, и в соседних домах были выбиты окна. Вторая попала в трехэтажный жилой дом. Погибли по меньшей мере два человека — ребенок и его бабушка . Почти 30 человек, в том числе младенец, получили ранения

За минувшие сутки зафиксированы 37 боевых столкновений, российские войска нанесли три ракетных и 65 авиационных ударов, говорится в утренней оперативной сводке Генерального штаба ВСУ 6 октября. Кроме того, территория Украины подверглась ударам 29 беспилотников типа Shahed-136/131, запущенных с юго-восточного направления. Силами ПВО уничтожены 24 вражеских БПЛА. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Под артиллерийским огнем, по данным Генштаба ВСУ, оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Российские военные не наносят ударов по гражданским целям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявление Украины об ударе по селу Гроза, в результате которого погибли 52 человека.

„Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства“, — сказал Песков. Именно такие заявления российские власти обычно делают после сообщений об ударах по жилым домам и гражданским объектам в Украине.

По данным украинских властей, ракетный удар был нанесен накануне по магазину и кафе, где проходили поминки по погибшему украинскому военному. Атака стала крупнейшей по числу жертв в Харьковской области с начала российского вторжения.

Информация о том, что грузовое судно Kafkametler под турецким флагом подорвалось на мине в Черном море у берегов Румынии, не соответствует действительности. Об этом сообщило Управление мореходства Турции в соцсети X. “Взрыва на борту не произошло, и не было никакого подрыва на мине“, - говорится в сообщении.

Как несколькими часами ранее сообщил турецкий телеканал Т24, судно Kafkametler подорвалось на мине в Черном море у берегов Румынии и получило незначительные повреждения. “Корабль наткнулся на мину вблизи Сулинского канала, на расстоянии 11 морских миль к северу от Сулины в Румынии“, - сообщил телеканал со ссылкой на британскую морскую охранную компанию Ambrey.

Сейчас Kafkametler направляется в Измаильский морской торговый порт в Одесской области Украины, уточнили в Управлении мореходства Турции.

Журналисты «Медиазоны“ и «Русской службы Би-би-си“ совместно с командой волонтеров подтвердили по открытым данным личности 33 904 российских военных, которые погибли в ходе полномасштабной войны в Украине.