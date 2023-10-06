ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (590-й день) | Комиссия ООН расследует ракетный удар по украинскому селу. Атаку прокомментировал Дмитрий Песков
Подводим итоги еще одного дня войны.
В четверг около 23:30 мск над Белгородской областью средствами ПВО были сбиты пять украинских беспилотников, заявило министерство обороны РФ. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении в небе над регионом шести дронов. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил чиновник.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отреагировал на ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области, в результате которого погибло 52 местных жителя. В заявлении его представителя сказано: “Нападения на мирное население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, и они должны быть немедленно прекращены“. При этом, как заявил спикер ООН Стефан Дюжаррик, у представителя всемирной организации в Украине нет сомнений в том, что ответственность за этот удар несет российская сторона.
ООН направила в Харьковскую область комиссию для расследования ракетного удара по селу Гроза. “Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, который сам наблюдал ужасающие последствия таких ударов, шокирован и осуждает эти убийства. Он направил на место полевой отряд, чтобы поговорить с выжившими и собрать больше информации“, говорится в заявлении официального представителя управления Верховного комиссара ООН Элизабет Тросселл.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал военным преступлением ракетную атаку российских войск на село Гроза. „Преднамеренные нападения на гражданское население являются военными преступлениями. Руководство России, все командиры, исполнители и соучастники этих зверств будут привлечены к ответственности“, - цитирует Борреля Европейская служба внешних связей.
Войска РФ отражают атаку украинских морских дронов в бухте Севастополя, рано утром в российский “губернатор“ города Михаил Развожаев. “Громкие звуки в районе Северного мола - это расчеты ППДО (Противоподводного-диверсионного обеспечения - Ред.) Черноморского флота. По предварительной информации, отражают атаку двух безэкипажных морских катеров“, - сообщил он.
За минувшие сутки зафиксированы 37 боевых столкновений, российские войска нанесли три ракетных и 65 авиационных ударов, говорится в утренней оперативной сводке Генерального штаба ВСУ 6 октября. Кроме того, территория Украины подверглась ударам 29 беспилотников типа Shahed-136/131, запущенных с юго-восточного направления. Силами ПВО уничтожены 24 вражеских БПЛА. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Под артиллерийским огнем, по данным Генштаба ВСУ, оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Рано утром в пятницу по центру Харькова был нанесен ракетный удар. Одна из ракет попала в проезжую часть, и в соседних домах были выбиты окна. Вторая попала в трехэтажный жилой дом. Погибли по меньшей мере два человека — ребенок и его бабушка. Почти 30 человек, в том числе младенец, получили ранения
В результате ночной атаки российских беспилотников пострадала портовая инфраструктура в Одесской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, в ночь на 6 октября взрывы раздались в Измаильском районе на юге области. Воздушная тревога длилась 3,5 часа. Загорелось девять грузовиков, но пожар уже ликвидирован. Кроме того, удар был нанесен по зернохранилищу.
Журналисты американской газеты Washington Post, побывавшие на месте удара по кафе в селе Гроза Харьковской области, сообщают, что почти все погибшие были мирными жителями. Корреспондент издания пишет, что видел среди жертв удара только одно тело в военной форме. „Сотрудники морга говорят, что не видели никаких свидетельств присутствия многих военнослужащих среди убитых, и большинство жертв, судя по всему, были пожилыми людьми“, — сказано в публикации. Во многих случаях людей трудно идентифицировать, поскольку они получили очень значительные повреждения, продолжают журналисты.
На поминках было около 60 человек, по меньшей мере 52 числятся погибшими. Среди убитых — шестилетний ребенок, тело которого было обнаружено в пятницу.
Российские военные не наносят ударов по гражданским целям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявление Украины об ударе по селу Гроза, в результате которого погибли 52 человека.
„Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства“, — сказал Песков. Именно такие заявления российские власти обычно делают после сообщений об ударах по жилым домам и гражданским объектам в Украине.
По данным украинских властей, ракетный удар был нанесен накануне по магазину и кафе, где проходили поминки по погибшему украинскому военному. Атака стала крупнейшей по числу жертв в Харьковской области с начала российского вторжения.
Информация о том, что грузовое судно Kafkametler под турецким флагом подорвалось на мине в Черном море у берегов Румынии, не соответствует действительности. Об этом сообщило Управление мореходства Турции в соцсети X. “Взрыва на борту не произошло, и не было никакого подрыва на мине“, - говорится в сообщении.
Как несколькими часами ранее сообщил турецкий телеканал Т24, судно Kafkametler подорвалось на мине в Черном море у берегов Румынии и получило незначительные повреждения. “Корабль наткнулся на мину вблизи Сулинского канала, на расстоянии 11 морских миль к северу от Сулины в Румынии“, - сообщил телеканал со ссылкой на британскую морскую охранную компанию Ambrey.
Сейчас Kafkametler направляется в Измаильский морской торговый порт в Одесской области Украины, уточнили в Управлении мореходства Турции.
Журналисты «Медиазоны“ и «Русской службы Би-би-си“ совместно с командой волонтеров подтвердили по открытым данным личности 33 904 российских военных, которые погибли в ходе полномасштабной войны в Украине.
С предыдущей сводки 22 сентября в список погибших добавили 1248 человек. «Это больше, чем в среднем в последние месяцы. При этом мы пока не можем утверждать, что погибших становится больше — колебания этого числа зависят в том числе от нашего подсчета“, — отмечает «Медиазона“.
С начала мобилизации в России погибли 3942 мобилизованных, установили журналисты и волонтеры.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
В течение суток войска РФ нанесли два ракетных и 57 авиационных ударов, совершили 43 обстрела из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
Армия России нанесла очередной удар по Украине, применив 33 беспилотника типа «Шахед-136/131“. ПВО Украины сбили 25 дронов.
Произошло 28 боевых столкновений. ВСУ отразили атаки противника в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, Макеевки Луганской области, Андреевки, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Угледара, Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области, а также Приютного и Новопрокоповки Запорожской области.
ВСУ продолжают наступление на мелитопольском и бахмутском направлениях.
Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три удара по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, средство противовоздушной обороны, шесть артиллерийских средств, район сосредоточения личного состава и станцию РЭБ противника.
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