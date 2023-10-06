ВНИМАНИЕ! | Молодой мужчина два дня подряд пристает к несовершеннолетним девочкам

Том, отец одной из девочек, рассказал, что в пятницу, 6 октября, его дочь-первоклассница ехала на велосипеде в 13.15 из школы домой, когда к ней подошел молодой мужчина. "Мужчина остановил ее на улице Нылваку и стал показывать ей мультфильм“, - поведал Том. По его словам, к счастью, его дочка оказалась достаточно смышленой, чтобы сразу поехать домой и рассказать о произошедшем.

Ситуацию делает более тревожной тот факт, что в течение двух дней похожий по описанию мужчина подходил к трем несовершеннолетним. В первый раз была попытка физического контакта в туннеле Нылваку, во второй раз - на улице Нылваку и в третий раз мужчина подошел к несовершеннолетнему ребенку в автобусе 20A.

Трийн, к дочери которой в автобусе подошел мужчина, пояснила, что ее ребенок вошел в автобус на остановке Пяэскюла, и, хотя в автобусе было достаточно свободных мест, к ней подошел и сел рядом мужчина, который затем приобнял ее. Во всех случаях это был мужчина, говорящий по-английски.

Трийн благодарна стоявшему рядом человеку, который вмешался и спросил мужчину, знает ли он девочку и почему он ее трогает. "К сожалению, моя дочь не знает настолько английский язык, чтобы понять всё, что мужчина ей сказал“.

Согласно имеющейся информации, речь идет о молодом мужчине ростом 170-180 см, у которого темные волосы и, по описанию одного ребенка, "заячьи зубы“. В двух случаях он носил красную куртку и темные брюки.

Всех, у кого есть хоть какая-то информация о соответствующем описанию мужчине, или кто стал свидетелем похожего инцидента, просят незамедлительно связаться с полицией.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.