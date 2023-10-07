Трудности с поставками многих марок автомобилей в Эстонию остались в прошлом
Запасы новых машин в эстонских автосалонах восстанавливаются, и продавцы даже проводят скидочные кампании. По прогнозам, в 2024 году цены на автомобили вырастут: во-первых, на стоимость повлияет повышение налога с оборота, а во-вторых, в первом квартале автопроизводители обычно повышают цены, пишет rus.err.
Если прошлый год характеризовался ростом цен на машины и увеличением сроков поставок из-за мирового кризиса чипов, то теперь на домашней странице нескольких автосалонов, в разделе “Автомобили на складе“, можно найти ряд новых автомобилей, в том числе скидочные предложения.
Ристо Сикк из компании Auto 100, продающей автомобили Škoda, заявил в интервью ERR, что в целом ситуация стабилизировалась и, вероятно, в ближайшее время улучшится.
Генеральный директор официального представительства Toyota в Эстонии Amserv Рене Варек сказал, что у них имеются в наличии более распространенные модели, и что они также есть на складе местного автодилера региона, откуда их могут доставить в течение одной или двух недель.
Однако это не означает, что проблемы с поставками остались в прошлом. По словам Лейно Луика, менеджера по продажам компании United Motors, представляющей BMW, Jeep, Alfa Romeo, Mini и Rolls-Royce, ситуация сильно разнится в зависимости от марок и моделей.
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