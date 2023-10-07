Трудности с поставками многих марок автомобилей в Эстонию остались в прошлом

Если прошлый год характеризовался ростом цен на машины и увеличением сроков поставок из-за мирового кризиса чипов, то теперь на домашней странице нескольких автосалонов, в разделе “Автомобили на складе“, можно найти ряд новых автомобилей, в том числе скидочные предложения.

Ристо Сикк из компании Auto 100, продающей автомобили Škoda, заявил в интервью ERR, что в целом ситуация стабилизировалась и, вероятно, в ближайшее время улучшится.

Генеральный директор официального представительства Toyota в Эстонии Amserv Рене Варек сказал, что у них имеются в наличии более распространенные модели, и что они также есть на складе местного автодилера региона, откуда их могут доставить в течение одной или двух недель.

Однако это не означает, что проблемы с поставками остались в прошлом. По словам Лейно Луика, менеджера по продажам компании United Motors, представляющей BMW, Jeep, Alfa Romeo, Mini и Rolls-Royce, ситуация сильно разнится в зависимости от марок и моделей.

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