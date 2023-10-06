Государство не планирует повышать социальные пособия для людей с особыми потребностями(30)
Министр социальной защиты Сигне Рийсало констатировала, что в госбюджете на следующий год не планируется рост пособий для людей с ограниченными возможностями.
Пособия для взрослых людей с ограниченными возможностями не повышались уже 17 лет. Размер пособий для детей не менялся с 2020 года.
Как сказала Рийсало, социальные пособия для людей с ограниченными возможностями не планируется повышать также и в течение следующих 4 лет.
По ее словам, сейчас важно поддержать людей с особыми потребностями с помощью имеющихся услуг, а после преодоления бюджетных проблем — подумать о других способах поддержать нуждающихся.
От Департамента социального страхования взрослые люди с недостатками получают сейчас пособие в размере 28,64 - 53,70 евро в месяц. На счет людей с ограниченными возможностями пенсионного возраста поступает в месяц 12-40 евро.
По словам министра социальной защиты, социальное пособие инвалидам предназначено для частичной компенсации дополнительных потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, а не для повседневного содержания человека.
„Помимо пособия по инвалидности нужно учитывать, что система поддержки людей пенсионного возраста шире, чем лишь названное пособие“, - пояснила Риисало.
„Включая, например, услугу по социальной и профессиональной реабилитации, вспомогательные средства и медицинские устройства, услугу по специальному уходу, льготы на лекарства, бесплатную стоматологическую помощь для инвалидов в определенных случаях, а также услуги, организуемые местными органами власти“, - сказала она.
Министр добавила, что со следующего года на 6,1 млн евро увеличится финансирование по специальному уходу и на 3 млн евро — финансирование услуги реабилитации детей с недостатками.
Рийсало сообщила также, что Министерство социальных дел разработало предложения по изменению системы поддержки людей в возрасте 80 лет и старше. В июне этот проект будет отправлен на согласование.
Весной Центристская партия сделала предложение комиссии Рийгикогу по социальным делам о повышении социальных пособий, но комиссия отклонила проект.
Как отметила министр, принятие для бюджета дополнительных постоянных обязательств в сегодняшних стесненных бюджетных условиях было невозможным.
По словам председателя парламентской комиссии по социальным делам Ынне Пиллак (Партия реформ), люди с ограниченными возможностями, конечно, нуждаются в большей поддержке со стороны государства, но кошелек налогоплательщика не бездонный.
„Помочь им было бы, конечно, намного проще, если бы та же Центристская партия в свое время, находясь в правительстве, обращалась бы с деньгами налогоплательщика более разумно“, - сказала Пиллак, добавив, что тогдашнее правительство потратило созданные на черные времена резервы.
Пиллак и Рийсало заверили, что в предстоящие годы доступность реабилитационных услуг для детей улучшится.
Правительство также планирует выделить в общей сложности 20 млн. евро на улучшение лечения детей с редкими заболеваниями.
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