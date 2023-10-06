Государство не планирует повышать социальные пособия для людей с особыми потребностями

Пособия для взрослых людей с ограниченными возможностями не повышались уже 17 лет. Размер пособий для детей не менялся с 2020 года.

Как сказала Рийсало, социальные пособия для людей с ограниченными возможностями не планируется повышать также и в течение следующих 4 лет.

По ее словам, сейчас важно поддержать людей с особыми потребностями с помощью имеющихся услуг, а после преодоления бюджетных проблем — подумать о других способах поддержать нуждающихся.

От Департамента социального страхования взрослые люди с недостатками получают сейчас пособие в размере 28,64 - 53,70 евро в месяц. На счет людей с ограниченными возможностями пенсионного возраста поступает в месяц 12-40 евро.

По словам министра социальной защиты, социальное пособие инвалидам предназначено для частичной компенсации дополнительных потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, а не для повседневного содержания человека.

„Помимо пособия по инвалидности нужно учитывать, что система поддержки людей пенсионного возраста шире, чем лишь названное пособие“, - пояснила Риисало.

„Включая, например, услугу по социальной и профессиональной реабилитации, вспомогательные средства и медицинские устройства, услугу по специальному уходу, льготы на лекарства, бесплатную стоматологическую помощь для инвалидов в определенных случаях, а также услуги, организуемые местными органами власти“, - сказала она.

Министр добавила, что со следующего года на 6,1 млн евро увеличится финансирование по специальному уходу и на 3 млн евро — финансирование услуги реабилитации детей с недостатками.

Рийсало сообщила также, что Министерство социальных дел разработало предложения по изменению системы поддержки людей в возрасте 80 лет и старше. В июне этот проект будет отправлен на согласование.

Весной Центристская партия сделала предложение комиссии Рийгикогу по социальным делам о повышении социальных пособий, но комиссия отклонила проект.