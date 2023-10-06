Футбол
06.10.2023, 18:12

Ситуация накаляется: допинг-проба "Б" чемпиона мира Погба тоже положительная

 
Поль Погба
Поль Погба
ФОТО: Jonathan Moscrop | Scanpix

Проба "Б" чемпиона мира 2018 года, французского полузащитника «Ювентуса“ Поля Погба также дала положительный результат. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

11 сентября Погба был временно отстранен из-за положительного допинг-теста, сообщает РБК.

Пробу у 30-летнего футболиста взяли после матча первого тура чемпионата Италии с "Удинезе" 20 августа (3:0). Погба в этой встрече остался в запасе. В Национальном антидопинговом трибунале Италии (NADO) заявили, что в допинг-пробе Погба обнаружены "неэндогенные метаболиты тестостерона“, добавив, что результаты анализа говорят о внешнем происхождении обнаруженных соединений.

Погба грозит дисквалификация сроком до четырех лет.

30-летний Погба — чемпион мира 2018 года и Лиги наций 2021 года, вице-чемпион Евро-2016.

В июле прошлого года он вернулся в "Ювентус“ из "Манчестер Юнайтед“ на правах свободного агента, однако пропустил почти весь сезон и чемпионат мира в Катаре из-за травм, сыграв всего 10 матчей.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии