Ситуация накаляется: допинг-проба "Б" чемпиона мира Погба тоже положительная

11 сентября Погба был временно отстранен из-за положительного допинг-теста, сообщает РБК. Пробу у 30-летнего футболиста взяли после матча первого тура чемпионата Италии с "Удинезе" 20 августа (3:0). Погба в этой встрече остался в запасе. В Национальном антидопинговом трибунале Италии (NADO) заявили, что в допинг-пробе Погба обнаружены "неэндогенные метаболиты тестостерона“, добавив, что результаты анализа говорят о внешнем происхождении обнаруженных соединений.

Погба грозит дисквалификация сроком до четырех лет.



30-летний Погба — чемпион мира 2018 года и Лиги наций 2021 года, вице-чемпион Евро-2016.



В июле прошлого года он вернулся в "Ювентус“ из "Манчестер Юнайтед“ на правах свободного агента, однако пропустил почти весь сезон и чемпионат мира в Катаре из-за травм, сыграв всего 10 матчей.



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