Ситуация накаляется: допинг-проба "Б" чемпиона мира Погба тоже положительная
Проба "Б" чемпиона мира 2018 года, французского полузащитника «Ювентуса“ Поля Погба также дала положительный результат. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
11 сентября Погба был временно отстранен из-за положительного допинг-теста, сообщает РБК.
Пробу у 30-летнего футболиста взяли после матча первого тура чемпионата Италии с "Удинезе" 20 августа (3:0). Погба в этой встрече остался в запасе. В Национальном антидопинговом трибунале Италии (NADO) заявили, что в допинг-пробе Погба обнаружены "неэндогенные метаболиты тестостерона“, добавив, что результаты анализа говорят о внешнем происхождении обнаруженных соединений.
Погба грозит дисквалификация сроком до четырех лет.
30-летний Погба — чемпион мира 2018 года и Лиги наций 2021 года, вице-чемпион Евро-2016.
В июле прошлого года он вернулся в "Ювентус“ из "Манчестер Юнайтед“ на правах свободного агента, однако пропустил почти весь сезон и чемпионат мира в Катаре из-за травм, сыграв всего 10 матчей.
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