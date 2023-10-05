ГРАФИК | Для многих важно: этой ночью цена на электричество уйдет в минус

В последние дни биржевая стоимость электричества в нашей эстонской ценовой зоне в среднем держится в районе 100 евро за мегаватт-час. В ночь на субботу цена электроэнергии заметно упадет, средняя стоимость мегаватт-часа составит всего 7,79 евро.

Биржевая цена будет держаться в минусе всю ночь до раннего утра. Лишь с восьми часов утра цена перейдет в плюсовые значения. В полдень и вечером с 22 часов цена вновь ненадолго будет со знаком минус.

В то же время в субботу вечером будут два часа, когда цена сильно взлетит.

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