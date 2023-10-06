Трагедия под Харьковом: украинский военный хоронил погибшего в бою отца. Сына на поминках убила российская ракета

Как пишет украинский телеканал «ТСН“, отец и сын перед началом полномасштабной войны находились в Польше. В первые дни российского вторжения они вернулись в Украину. Они приехали во Львов, там же записались в армию.

После обучения их перебросили под Попасную, распределив в разные группы. Спустя три дня Андрей Козырь погиб, получив смертельное ранение в шею. Его похоронили на кладбище в Днепропетровской области.

После смерти отца Денис Козырь продолжил служить, но со временем уволился из армии по состоянию здоровья. Позднее бывший военный переехал в Грозу, родное село отца. Денис женился. Он решил перезахоронить тело отца в поселке.

5 октября на поминки в местное кафе пришли около 60 человек. Примерно в 13:25 по кафе был нанесен ракетный удар. Погибли не менее 52 человек, в их числе Денис и его жена Нина, а также его дед, бабушка и теща, пишет «ТСН“. Пресс-секретарь областной прокуратуры Дмитрий Чубенко говорил, что погибла вдова Андрея Козыря (он не назвал ее имени).

„Новости Украины“ пишут, что погибшей жене Дениса было 20 лет, до дня рождения она не дожила девять дней.

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