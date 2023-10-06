Керт Кинго оплатила летние дни EKRE за счет Рийгикогу: я встречалась с избирателями и могу назвать это хоть ночью у костра

Мероприятие прошло 8 июля на хуторе Мяэотса, Кинго предъявила канцелярии счет на 1229 евро и 12 центов.

Хотя счет был выставлен за встречу с избирателями, фактически, на хуторе Мяэотса проходили летние дни тартуского и йыгеваского отделения EKRE.

Организатором мероприятия выступил региональный руководитель EKRE и муж Керт Кинго - Кюлло Кинго, на личный счет которого также необходимо было перевести взнос за участие.

Вход для взрослых на мероприятие - 20 евро, для детей школьного возраста — 15 евро, дошкольникам - бесплатно.

Мерике Луми, руководитель тартуского и йыгеваского отделений EKRE, также разместила фотографии и описание летних дней в своем Facebook.

„8 июля на хуторе Мяэотса прошли летние дни EKRE Тарту и Йыгевамаа. Отличный день в приятной компании на природе. Солнце светило сквозь тучи, шел и дождь, но настроение это не испортило“, — написала Луми.

„Люди были счастливы, вместе играли в различные игры. В промежутках были интересные и содержательные выступления члена Рийгикогу Керт Кинго. Ноги сами шли в пляс и под живую музыку, и под дискотечную. Это была приятная летняя встреча“.

Керт Кинго: я могу называть встречу с избирателями как хочу



Керт Кинго утверждает, что описанные летние дни были встречей с избирателями.

„Конечно, мои избиратели — это в основном сторонники и члены EKRE“, — объяснила Кинго.

„И то, как я называю свои встречи с избирателями, называю ли я их ночью у костра, вечером при свечах с Керт Кинго или летними днями, это мое дело“.

Кинго поделилась, что мероприятие прошло в летний день в красивом месте. Она назначила встречу на летний день, потому что избиратели охотнее приходят на такие мероприятия.

По ее словам, в течение дня она регулярно давала обзоры своей работы в качестве члена Рийгикогу. "Спросите участников“, — добавила Кинго.

„Я не пошла с ними обедать в ресторан, как это часто делают другие: якобы это “встреча с избирателями“, а они фактически оплачивают семейные дни рождения“, - намекнула она на грехи других политиков.