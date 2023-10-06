Керт Кинго оплатила летние дни EKRE за счет Рийгикогу: я встречалась с избирателями и могу назвать это хоть ночью у костра(3)
Член EKRE и депутат Рийгикогу Керт Кинго оплатила летние дни партии за счет довольствия депутатов Рийгикогу, пишет Äripäev. По словам самой Кинго, это была встреча избирателей, которую при желании можно назвать хоть вечером при свечах или ночью у костра.
Мероприятие прошло 8 июля на хуторе Мяэотса, Кинго предъявила канцелярии счет на 1229 евро и 12 центов.
Хотя счет был выставлен за встречу с избирателями, фактически, на хуторе Мяэотса проходили летние дни тартуского и йыгеваского отделения EKRE.
Организатором мероприятия выступил региональный руководитель EKRE и муж Керт Кинго - Кюлло Кинго, на личный счет которого также необходимо было перевести взнос за участие.
Вход для взрослых на мероприятие - 20 евро, для детей школьного возраста — 15 евро, дошкольникам - бесплатно.
Мерике Луми, руководитель тартуского и йыгеваского отделений EKRE, также разместила фотографии и описание летних дней в своем Facebook.
„8 июля на хуторе Мяэотса прошли летние дни EKRE Тарту и Йыгевамаа. Отличный день в приятной компании на природе. Солнце светило сквозь тучи, шел и дождь, но настроение это не испортило“, — написала Луми.
„Люди были счастливы, вместе играли в различные игры. В промежутках были интересные и содержательные выступления члена Рийгикогу Керт Кинго. Ноги сами шли в пляс и под живую музыку, и под дискотечную. Это была приятная летняя встреча“.
Керт Кинго: я могу называть встречу с избирателями как хочу
Керт Кинго утверждает, что описанные летние дни были встречей с избирателями.
„Конечно, мои избиратели — это в основном сторонники и члены EKRE“, — объяснила Кинго.
„И то, как я называю свои встречи с избирателями, называю ли я их ночью у костра, вечером при свечах с Керт Кинго или летними днями, это мое дело“.
Кинго поделилась, что мероприятие прошло в летний день в красивом месте. Она назначила встречу на летний день, потому что избиратели охотнее приходят на такие мероприятия.
По ее словам, в течение дня она регулярно давала обзоры своей работы в качестве члена Рийгикогу. "Спросите участников“, — добавила Кинго.
„Я не пошла с ними обедать в ресторан, как это часто делают другие: якобы это “встреча с избирателями“, а они фактически оплачивают семейные дни рождения“, - намекнула она на грехи других политиков.
Кинго обосновала взимание с участников платы за вход, которая шла плюсом к компенсации из бюджета, высокой ценой на аренду хутора Мяэотса. „Учитывая, насколько здесь большой охват, должно было быть место побольше. Мест, которые подходили, не так уж и много“, — подчеркнула Кинго, отметив, что львиная доля собранных денег пошла на аренду.
Кинго добавила, что на это мероприятия она потратила более 700 евро из своего кармана.
По ее словам, одним из показателей, что это не летние дни, а встреча с избирателями, является отсутствие транспорта. "Когда проводятся летние дни, у нас всегда есть организованные автобусы. Но в этот раз все желающие пришли туда сами. Как обычно бывает на встречах с избирателями“, - заявила Кинго.
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