Почему учителя в Ида-Вирумаа не получили обещанную надбавку к зарплате?

„Уже сейчас образовательные учреждения имеют возможность заказать себе на помощь замещающих учителей через некоммерческую организацию ASÕP (“Союз замещающих учителей“). Так что если есть необходимость в том, чтобы учитель, например, участвовал в каком-то длительном обучении, то можно пригласить специалиста из этой организации, который проведет необходимые уроки. Также мы рассматриваем студентов как вспомогательный персонал во время этого перехода“.

Куда же эти деньги будут направлены? Конечно, на первом месте стоят учителя. Представитель Министерства образования подчеркнул важность языкового обучения учителей, чтобы привести их навыки в соответствие с требованиями.

Что касается финансирования перехода на эстонский язык, Дуболазов отметил, что правительство договорилось об увеличении бюджета перехода на эстоноязычное образование. В следующем календарном году он вырастет на 27 млн евро, составив в общей сложности около 72 млн евро. Таким образом, все потребности перехода на эстоноязычное образование на следующие годы покрыты финансированием, а все, что было запланировано, будет реализовано.

„Независимо от того, на каком языке говорит ребенок дома и в какой части Эстонии он живет, всем должно быть доступно качественное образование на эстонском языке. Это будет способствовать уменьшению сегрегации как в образовании, так и социально-экономическом аспекте, - уверен Дуболазов. - Только тогда молодежь сможет принимать решения, исходя из того, какие у них реально возможности и интересы“.

"В прошлом месяце Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал решение, которое касается латышской реформы образования. Суд пришел к выводу, что переход на обучение на государственном языке не противоречит Конвенции по правам человека. По словам Ингара Дуболазова, для Эстонии это также хороший знак, ведь цели у этих реформ общие.

Ингар Дуболазов, руководитель перехода на образование на эстонском языке Министерства образования и науки, рассказал о финансировании перехода из государственного бюджета на следующий год и о том, как обстоят дела с надбавкой к зарплате учителям в Ида-Вирумаа.

Кроме того, сейчас идет рассмотрение заявок о надбавке к зарплате для учителей, преподающих на эстонском языке - такая поддержка выделяется местным самоуправлениям и содержащим образовательные учреждения юридическим лицам в Ида-Вирумаа. Сейчас можно сказать, что учителей, о надбавке для которых ходатайствовали местные самоуправления, более 1800. При условии работы на полную ставку учителя дошкольных учреждений должны получить надбавку в размере 525 евро, преподаватели общеобразовательных и профессиональных учебных заведений – в размере 874 евро. Для вспомогательных специалистов дошкольных детских учреждений, общеобразовательных школ и профессиональных учебных заведений, например, для спецпедагогов, логопедов, школьных психологов, социальных педагогов, надбавка также составит 874 евро в месяц.

Ингар Дуболазов отметил, что чем точнее данные, которые были предоставлены министерству, тем меньше времени занимает их проверка. “Мы рассматриваем данные каждого человека персонально, чтобы поддержку получили именно те педагоги, для кого эти деньги предназначены, - говорит Ингар Дуболазов. - Это двусторонний процесс, и чем качественнее данные, которые нам предоставляют самоуправления, тем быстрее мы сможем эту надбавку к зарплате перевести. Поскольку рассмотрение заявок еще идет, за сентябрь плата еще не поступила. Но она не останется невыплаченной. Скорее всего, деньги придут в октябре сразу за два месяца“.

На эту же тему высказалась и министр образования и наука Кристина Каллас в разговоре с ERR.

По ее словам, местные самоуправления и государственные школы предоставили в министерство информацию об учителях, которые имеют право на надбавку к зарплате в сентябре. Однако позже стало ясно, что эти данные не совсем точны.

„Поскольку нам пришлось проверить данные, стало ясно, что существует множество ситуаций, когда запрос подается в отношении учителей или сотрудников, которые на самом деле не имеют права на эту надбавку к зарплате“, — сказал Каллас.

Так, надбавка к зарплате в размере до 874 евро дается учителям, которые работают на эстонском языке, при этом знание языка должно соответствовать требованиям. К сожалению, по словам министра образования, дополнительные деньги были запрошены и, например, для 20 опорных специалистов, которые работали на русском языке.

На вопрос, можно ли назвать мошенничеством действия тех школ, которые пытались получить дополнительные деньги для учителя, не говорящего по-эстонски, Каллас ответила, что это действительно похоже на мошенничество.

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