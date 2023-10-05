Момент истины. Законопроект об автоналоге обнародуют совсем скоро

В законопроекте есть некоторые изменения в компонентах ценообразования, если сравнивать с первоначальным планом.

„Было желание, основанное на обратной связи, чтобы он более четко выполнял экологическую цель, поэтому мы взяли за основу показатели CO2 и четко указали, что если у автомобиля есть выбросы CO2, то налог будет расти быстрее, также мы добавили компонент массы, так что более крупный и тяжелый автомобиль обойдется дороже“, – сказал Вырклаэв.

По словам министра финансов, есть также разница в налоге между, например, тяжелым электромобилем и автомобилем с двигателем внутреннего сгорания. “Предел массы, при котором налог начинает расти, разный“, – сказал он, добавив, что в случае бензинового или дизельного двигателя цифра будет расти быстрее от меньшей массы.

Налог также учитывает возраст транспортного средства, поскольку понятно, что не все люди могут сразу купить новую машину, сказал министр. По его словам, деньги будут поступать и от регистрации автомобилей, и от годового налога.

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