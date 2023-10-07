В Таллиннском вытрезвителе вновь предлагают бесплатное консультирование

По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, цель города заключается в том, чтобы число людей, попадающих в вытрезвитель повторно, сократилось. "Большинство принявших участие в консультировании отметили, что они не сталкивались ни с одной программой или услугой, направленной на преодоление зависимости. Это значит, что на практике консультант стал для многих первым человеком, с которым они смогли обсудить свою проблему. Мы хотим помочь людям, чтобы они нашли мотивацию и возможность избавиться от зависимости. Для этого мы предлагаем им поддержку и рассказываем о том, какие есть возможности для изменения жизни“, - сказала Бешкина. Она отметила также, что хотя поставленной цели невозможно достичь мгновенно, консультирование – одна из возможностей сделать шаг в ее направлении.

В мае и июне в Таллиннском вытрезвителе в сотрудничестве с фондом SA Avatud Lootus был реализован пилотный проект по проведению консультаций. В рамках проекта 75% клиентов вытрезвителя согласились поучаствовать в консультировании, за два месяца консультацию получили 29 клиентов.

80% получивших услугу консультирования людей ответили, что их зависимость длится уже 7-10 лет и назвали в качестве основной причины влияние друзей, тяжелые жизненные обстоятельства и стресс. Несмотря на то, что уровень мотивации изменить свою жизнь у участников консультаций можно оценить как средний, на сегодняшний день четверо продолжили посещать консультации и один из них присоединился к еженедельной группе зависимых, организованной фондом Avatud Lootus.

Начиная с октября консультанты предоставляют свои услуги дважды в неделю по утрам. Их присутствие согласуется с администрацией вытрезвителя, при этом учитывается время, в которое в вытрезвитель поступает наибольшее число клиентов, например, после дней получения зарплаты, в праздники и т.п.