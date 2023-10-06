Инфляция в сентябре сохранилась на том же уровне, что и в августе

По словам руководителя рабочей группы Департамента статистики Виктории Трасанов, по сравнению с сентябрем прошлого года в сентябре на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, что составило половину от общего повышения индекса. По сравнению с сентябрем прошлого года мясо и мясные продукты подорожали на 12,6%, мука, мучные изделия и крупяные продукты — на 11,9%, фрукты — на 16,7%, а сахар, кондитерские изделия и консервы — на 11,5%. Минеральная вода, прохладительные напитки и соки подорожали на 10,3%.

„Существенное влияние на изменение индекса оказали также изменения цен, связанные с жильем (-6,9%), а также моторное топливо, поскольку бензин был дешевле на 3,8%, а дизельное топливо — на 10,2%“, — добавила Трасанов.

В последний раз изменение индекса потребительских цен в сравнении с тем же месяцем прошлого года было менее 4,2% в июне 2021 года: тогда оно составило 3,8%.

В сравнении с августом на индекс потребительских цен, с одной стороны, более всего повлияло снижение цен на продукты питания (1,3%) и услуги размещения (12,8%), с другой — окончание сезонных распродаж одежды и обуви вместе с повышением цен на моторное топливо (2,1%).

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