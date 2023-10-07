Анна Леванди: у Арлета идет процесс взросления, а это никому легко не давалось, ни девочкам, ни мальчикам

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Новый сезон в фигурном катании начался для эстонских спортсменов крайне насыщенно. Хотя до первых этапов Гран-при еще месяц, фигуристы уже вовсю накатывают свои программы на челленджерах. О своих первых соревнованиях и мыслях о предстоящем сезоне рассказали репортеру RusDelfi фигурист Арлет Леванди вместе со своим тренером и по совместительству мамой - Анной Леванди.
Сезон 2023/2024 для юного спортсмена начался не только с тренировок и поездок на соревнования, но и с вернувшихся школьных домашних заданий. Арлет перешел в одиннадцатый класс с медицинским уклоном и теперь должен справляться с еще более плотным графиком. Фигурист поделился секретом, как ему удается все совмещать.