Анна и Арлет Леванди
Анна и Арлет Леванди
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia
Другие виды
07.10.2023, 11:20

Анна Леванди: у Арлета идет процесс взросления, а это никому легко не давалось, ни девочкам, ни мальчикам

 

Новый сезон в фигурном катании начался для эстонских спортсменов крайне насыщенно. Хотя до первых этапов Гран-при еще месяц, фигуристы уже вовсю накатывают свои программы на челленджерах. О своих первых соревнованиях и мыслях о предстоящем сезоне рассказали репортеру RusDelfi фигурист Арлет Леванди вместе со своим тренером и по совместительству мамой - Анной Леванди.

Каролина Вертяева

Сезон 2023/2024 для юного спортсмена начался не только с тренировок и поездок на соревнования, но и с вернувшихся школьных домашних заданий. Арлет перешел в одиннадцатый класс с медицинским уклоном и теперь должен справляться с еще более плотным графиком. Фигурист поделился секретом, как ему удается все совмещать.

„Два раза в неделю я хожу на тренировки до школы и два раза во время школы. Бывает, что пропускаю школьные дни, и тогда надо на выходных или дома догонять. Обычно мой день выглядит так: я просыпаюсь в 5:30, чтобы успеть хорошенько размяться, в 7:10 начинается полуторачасовая тренировка, после которой я иду в школу. После школы у меня всегда полтора часа на льду и потом либо ОФП (Общая физическая подготовка), либо танцы или балет, все, что помогает фигурному катанию. Потом уже иду домой, делаю уроки и спать“.

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