Анна Леванди: у Арлета идет процесс взросления, а это никому легко не давалось, ни девочкам, ни мальчикам

Сезон 2023/2024 для юного спортсмена начался не только с тренировок и поездок на соревнования, но и с вернувшихся школьных домашних заданий. Арлет перешел в одиннадцатый класс с медицинским уклоном и теперь должен справляться с еще более плотным графиком. Фигурист поделился секретом, как ему удается все совмещать.

„Два раза в неделю я хожу на тренировки до школы и два раза во время школы. Бывает, что пропускаю школьные дни, и тогда надо на выходных или дома догонять. Обычно мой день выглядит так: я просыпаюсь в 5:30, чтобы успеть хорошенько размяться, в 7:10 начинается полуторачасовая тренировка, после которой я иду в школу. После школы у меня всегда полтора часа на льду и потом либо ОФП (Общая физическая подготовка), либо танцы или балет, все, что помогает фигурному катанию. Потом уже иду домой, делаю уроки и спать“.