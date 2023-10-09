Новости Эстонии
09.10.2023, 08:00

Синоптик Кайро Кийтсак: „Сохраняйте спокойствие. Изменение климата — естественный процесс“

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Селезенка свиньи (по которой кое-кто и сейчас судит о зиме) не конкурент мониторам Агентства окружающей среды. В наши дни, отмечает Кайро Кийтсак, прогнозы погоды — научно обоснованные предположения о состоянии погоды.
Селезенка свиньи (по которой кое-кто и сейчас судит о зиме) не конкурент мониторам Агентства окружающей среды. В наши дни, отмечает Кайро Кийтсак, прогнозы погоды — научно обоснованные предположения о состоянии погоды.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

„Придется адаптироваться к штормам и волнам жары. Ничего другого нам не остается“, - сказал журналисту Eesti Päevaleht синоптик Кайро Кийтсак, с которым мы встретились, чтобы узнать, как составляются прогнозы погоды.

Когда мы во вторник во второй половине дня оказались в Агентстве окружающей среды, у специалистов по наблюдению, анализу и прогнозированию атмосферных явлений работа была в самом разгаре. Ожидалось, что в ночь на среду через Эстонию пройдет несколько атмосферных фронтов, и погода будет штормовой. В отделе погоды внимательно следили за ситуацией. «Возможно, ветер будет более сильным или слабым. В своих моделях мы наблюдаем порывы ветра со скоростью более 30 м/с. Но сила ветра может упасть и до 20 или 25 м/с. Колебания скорости ветра отмечаются ежедневно. Трудно сказать, какая картина сложится в конце концов“, - сказал Кайро Кийтсак (25).

Сейчас в Эстонии Кайро Кийтсак, пожалуй, самый популярный синоптик. Нынешним летом, когда на наших южных соседей латышей и острова Западной Эстонии обрушился гигантский град (градины были размером с кулак), большая часть жителей страны, планируя свои дальнейшие действия, обращала свои взоры на Кийтсака: уже пора укрывать свои автомобили от града или еще можно повременить. Рекомендации Кийтсака уже давно стали привычными, еще учась в университете будущий синоптик создал в Facebook группу „Ilmahuvilised“ («Интересующиеся погодой“), и тысячи людей уже не первый год следят за его метеопрогнозами.

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