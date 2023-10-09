Синоптик Кайро Кийтсак: „Сохраняйте спокойствие. Изменение климата — естественный процесс“

Когда мы во вторник во второй половине дня оказались в Агентстве окружающей среды, у специалистов по наблюдению, анализу и прогнозированию атмосферных явлений работа была в самом разгаре. Ожидалось, что в ночь на среду через Эстонию пройдет несколько атмосферных фронтов, и погода будет штормовой. В отделе погоды внимательно следили за ситуацией. «Возможно, ветер будет более сильным или слабым. В своих моделях мы наблюдаем порывы ветра со скоростью более 30 м/с. Но сила ветра может упасть и до 20 или 25 м/с. Колебания скорости ветра отмечаются ежедневно. Трудно сказать, какая картина сложится в конце концов“, - сказал Кайро Кийтсак (25).