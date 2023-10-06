Эстонский пловец Грегор Зирк вышел в финал этапа КМ в Берлине

„Я очень спокоен“, — сказал Зирк после утренних предварительных заплывов, в которых он занял седьмое место (3.51,61) и вышел в финал.



В предварительных заплывах самое быстрое время показал Виктор Юханссон из Швеции - 3.48,66. За ним следуют американец Киран Смит (3.49,94) и Мэттью Сэйтс из ЮАР (3.50,55). В очень плотном заплыве лишь 1,3 секунды разделили третье и десятое места.

„Я знал, что не могу допустить много ошибок в предварительных заплывах, если хочу попасть в финале“, — сказал Зирк. “Я верю, что вечером я смогу проплыть еще быстрее, но первая цель достигнута, и теперь я могу больше рисковать в финале“.

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