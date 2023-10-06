В рамках Недели спорта по всей Эстонии состоялось свыше 1000 мероприятий
В рамках Недели спорта, проходившей с 23 по 30 сентября, по всей Эстонии состоялось 1101 мероприятие в сфере физической активности с общим количеством участников в 200 635 человек. Мероприятия Недели спорта были инициированы 705 различными организациями, из которых наибольший вклад внесли 672 образовательных учреждения.
„Неделя спорта – это мероприятие, с каждым годом набирающее все большую популярность, реализовать которое можно только вместе с активными людьми из разных уголков Эстонии“, – отметила Ренна Нелис, руководитель проекта Центра компетенции по физической активности и координатор Недели спорта, и добавила, что в течение недели были проведены спортивные дни, были организованы утренники физической активности и здоровья, совместные прогулки и пешие рабочие собрания, походы, семинары о движении и здоровье, встречи с тренерами и спортсменами, а также участники активно посещали музеи спорта и здоровья.
Нелис отмечает, что наибольший вклад в Неделю спорта внесли 672 общеобразовательные школы и детских сада. «Самым популярным мероприятием стала церемония открытия Недели спорта – благотворительный забег Teatejooks, в котором приняли участие 13500 школьников в 28 местах Эстонии“, – сказала Нелис. «Школам и детским садам, как самым активным участникам Недели спорта, мы отправили 75 000 светоотражателей, чтобы и в темное время суток занятия физической активностью были бы безопасными и приятными“, – добавила Нелис.
Традиционно из года в год в Неделе спорта принимают участие и ряд предприятий и государственных учреждений из самых разных сфер деятельности. Среди взрослых участников популярной стала длившаяся весь сентябрь кампания по подсчету шагов, в которой приняли участие более 3 000 человек.
Патронами Недели спорта были министр культуры Хейди Пурга, кардиолог Маргус Вийгимаа, олимпийская чемпионка Кристийна Шмигун-Вяхи, спринтер Карл Эрик Назаров и марафонец Роман Фости, которые также принимали участие в различных спортивных мероприятиях. Глава Сил обороны Эстонии, генерал Мартин Херем совместно с Департаментом оборонных ресурсов также призвал всех испытать свои силы, пройдя тест физических способностей Сил обороны.
Фотогалерею мероприятий Недели спорта можно найти здесь.
Нынешний год объявлен Тематическим годом физической активности, цель которого состоит в том, чтобы повысить интерес общества к физическим упражнениям и более здоровому образу жизни и тем самым увеличить число жителей Эстонии, регулярно занимающихся подвижной деятельностью. Цель инициативы состоит в том, чтобы сосредоточиться в основном на физически неактивных людях: детях, молодежи, семьях, а также на людях среднего и пожилого возраста, которых с помощью мероприятий года физической активности ознакомят с посильными и доступными возможностями для достижения хорошего здоровья и благополучия. С помощью открытых тренировок и простых инструкций людям помогают выработать привычку к регулярным занятиям подвижной деятельностью.
Мероприятия Недели спорта являются частью программы Года физической активности.
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