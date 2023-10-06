В рамках Недели спорта по всей Эстонии состоялось свыше 1000 мероприятий

„Неделя спорта – это мероприятие, с каждым годом набирающее все большую популярность, реализовать которое можно только вместе с активными людьми из разных уголков Эстонии“, – отметила Ренна Нелис, руководитель проекта Центра компетенции по физической активности и координатор Недели спорта, и добавила, что в течение недели были проведены спортивные дни, были организованы утренники физической активности и здоровья, совместные прогулки и пешие рабочие собрания, походы, семинары о движении и здоровье, встречи с тренерами и спортсменами, а также участники активно посещали музеи спорта и здоровья.

Нелис отмечает, что наибольший вклад в Неделю спорта внесли 672 общеобразовательные школы и детских сада. «Самым популярным мероприятием стала церемония открытия Недели спорта – благотворительный забег Teatejooks, в котором приняли участие 13500 школьников в 28 местах Эстонии“, – сказала Нелис. «Школам и детским садам, как самым активным участникам Недели спорта, мы отправили 75 000 светоотражателей, чтобы и в темное время суток занятия физической активностью были бы безопасными и приятными“, – добавила Нелис.

Традиционно из года в год в Неделе спорта принимают участие и ряд предприятий и государственных учреждений из самых разных сфер деятельности. Среди взрослых участников популярной стала длившаяся весь сентябрь кампания по подсчету шагов, в которой приняли участие более 3 000 человек.

Патронами Недели спорта были министр культуры Хейди Пурга, кардиолог Маргус Вийгимаа, олимпийская чемпионка Кристийна Шмигун-Вяхи, спринтер Карл Эрик Назаров и марафонец Роман Фости, которые также принимали участие в различных спортивных мероприятиях. Глава Сил обороны Эстонии, генерал Мартин Херем совместно с Департаментом оборонных ресурсов также призвал всех испытать свои силы, пройдя тест физических способностей Сил обороны.

Фотогалерею мероприятий Недели спорта можно найти здесь.