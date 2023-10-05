Виктор Левада: „Стране-агрессору нет места ни в современном обществе, ни в профессиональном спорте“

"Мы неоднократно публично подчеркивали свою решимость в отношении российских спортсменов. Ни о каких уступках или поблажках российским спортсменам и/или российским командам не может быть и речи, хотя бы тех пор, пока российские оккупационные войска не покинут территорию независимого государства и не освободят завоеванную ими территорию Украины“, — говорится в комментарии Левады, присланном в редакцию Delfi.



"На месте Украины может оказаться любая другая европейская страна, поэтому мы должны проявить единство в этом вопросе, оказать максимальную поддержку Украине и украинцам и сделать все возможное, чтобы Россия наконец поняла, какие страшные и ужасные ошибки они совершили в феврале 2014 и феврале 2022 года.



„Мы категорически не поддерживаем любые действия, способствующие укреплению отношений со страной-агрессором, и призываем футбольное сообщество объединиться в этом вопросе и еще раз показать всему миру, что стране-агрессору нет места ни в современном обществе, ни в профессиональном спорте!“, — добавил Левада.