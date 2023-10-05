ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (589-й день) | Интенсивность боев в Украине возросла. Зеленский на саммите в Испании договаривается о поставках ПВО

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против передачи Украине очередного пакета военной помощи, подготовленного министерством обороны страны. Как сообщило издание Dennik N, военную помощь могли передать Киеву до окончания работы технократического правительства Людовита Одора, однако Чапутова посчитала это “неуважением к избирателям“. Официальный представитель президента Мартин Стрижинец заявил, что таким образом глава государства “демонстрирует уважение к результатам демократическихвыборов“ в парламент, прошедших 30 сентября, победитель которых – популистская партия “Курс - Словацкая социал-демократия“ (SMER-SD) во главе с бывшим премьер-министром Робертом Фицообещала избирателям “не давать Украине ни одного патрона“.

В последние сутки, как следует из сводки, российские военные впервые за долгое время провели атаку в районе Купянска. Кроме того, они продолжили атаковать и контратаковать на Лиманском и Бахмутском направлениях, в районах Авдеевки и Марьинки близ Донецка, а также на южном фронте.

В сентябре генштаб часто сообщал о 17-20 боестолкновениях в сутки. С прошлых выходных их число выросло до сорока и больше в сутки.

Согласно утренней сводке украинского генштаба, интенсивность боев в последние сутки ощутимо выросла : в сводке говорится, что в последние сутки на фронтах произошло 57 боестолкновений.

Ночью беспилотниками со стороны Украины были обстреляны объекты инфраструктуры в нескольких районах Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Позднее глава региона сообщил, что приграничный город Рыльск был обстрелян со стороны Украины кассетными боеприпасами. В обоих случах повреждены дома, о жертвах не сообщается.

Российская армия обстреляла город Никополь Днепропетровской области, сообщил глава местной военной администрации Сергей Лысак. “Ночью воздушная тревога предупреждала жителей Днепропетровской области об опасности. Однако, к счастью, обошлось без обстрелов. А с самого утра враг снова направил свое оружие на Никополь. Ударил по районному центру“, - написал Лысак, добавив, что информация о последствиях удара уточняется.

Ночью российская армия обстреляла территорию Украины с помощью 29 ударных беспилотников Shahed, 24 из которых были сбиты, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке. Куда попали оставшиеся пять БПЛА, военные не уточнили. Ночью во время атаки украинские Telegram-каналы писали о взрывах в Кировоградской области и Миргороде Полтавской области.

Зеленский также предупредил, что к 2028 году Россия сможет восстановить свой потенциал, утраченный в ходе войны против Украины, после чего будет готова напасть на другие страны. "Кроме Украины, это точно страны Балтии и точно те страны, на территории которых присутствуют российские контингенты. Это четкая информация от нашей разведки“, - сказал украинский лидер.

Обращаясь к его участникам – лидерам более 40 европейских стран, - он выразил уверенность в том, что США продолжат и дальше оказывать поддержку Украине, а также предостерег от любых попыток "заморозить“ конфликт.

Российские войска нанесли 5 авиаударов в районе Берислава в Херсонской области, зафиксировано прямое попадание в больницу, сообщил днем в четверг глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. “Полностью уничтожен четвертый этаж, еще один - частично. Также вражеским огнем повреждены машины “экстренки“, - написал он в Telegram. В результате удара пострадали двое медработников: у водителя “скорой помощи“ диагностировали перелом ноги и ранение головы, у фельдшера - контузию. Утром в четверг при артобстреле центра Херсона погибли 2 человека, еще один человек получил ранения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что сформированы девять резервных полков для каждой группировки войск в зоне военных действий в Украине. Минобороны РФ сообщило, что Шойгу проинспектировал полигоны Южного военного округа, где ведется подготовка контрактников и добровольцев. “За это время (за последний месяц - Ред.) у нас набрано 38 тысяч добровольцев“, - заявил министр обороны РФ.

Великобритания полагает, что Россия может атаковать суда у украинских портов в Черном море с использованием морских мин, а позже перекладывать ответственность за это на Киев. В частности, есть риск нападения на торговые суда, вывозящие украинское зерно по гуманитарному коридору. С помощью подобных атак Россия хочет помешать экспорту зерна из Украины на мировой рынок, указывает МИД Соединенного Королевства со ссылкой на британскую разведку.

По меньшей мере 51 человек погиб и семеро получили ранения в результате ракетного удара по продуктовому магазину и кафе в Купянском районе Харьковской области. По данным властей, удар стал крупнейшим по числу жертв в Харьковской области с начала российского вторжения.

Согласно Единому реестру лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, на сегодня есть данные о порядка 15 тысяч украинских военных. Об этом в эфире общенационального телемарафона “Единые новости“ заявил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко. “По состоянию на сейчас более 26 тыс. человек находятся в розыске. Из них 11 тысяч - это гражданские лица и около 15 тысяч - военные“, - уточнил он.

Кулеба сообщил, что Зеленскому уже удалось достичь конкретных договоренностей, но не сообщил деталей. "Но таких систем будет больше в Украине по результатам визита президента в Гранаду“, — заявил глава МИД.

„На этом саммите решения принимаются на двусторонних встречах. Президент провел уже несколько. Безусловно, на фоне трагедии в Купянске — очередной террористической атаки и гибели наших граждан — ключевой темой является ПВО. ПВО, зенитки, тяжелые системы, антидроновое оружие, средства РЭБ — все то, что позволит нам предотвращать подобные трагедии и подавить способность россиян бомбить наши мирные города и села“, — сказал Кулеба в эфире телемарафона во время прямого включения из Гранады.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, ключевой темой переговоров президента Украины Владимира Зеленского с партнерами на Саммите европейского политического сообщества в Гранаде стало укрепление украинской противовоздушной обороны.

Владимир Зеленский провел в кулуарах саммита ЕС в Гранаде короткую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном . Первые лица государств обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе. “Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами. Мы также обсудили наше двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты“, - приводятся в официальном сообщении слова президента Украины.

В рамках саммита он обсудил с премьер-министром Испании Педро Санчесом новый пакет оборонной поддержки, который содержит дополнительные средства ПВО, артиллерию и антидронные системы.

Как сообщили в МВД Украины, удар, по предварительным данным, был нанесен ракетным комплексом "Искандер“. Взрыв, по данным Генпрокуратуры Украины, прогремел в 13:25 на территории села Гроза, где проживает около 300 человек. „Зафиксировано попадание в гражданский объект — сельское кафе-магазин“, — говорится в сообщении ведомства.

Во время удара люди находились в кафе на поминках, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. „Там были поминки по умершему односельчанину. Всего в селе 300 жителей, по одному из каждого двора были на поминках“, — сказал Клименко.

По его словам, в результате взрыва кафе и близлежащий магазин полностью разрушены. Среди погибших - шестилетний мальчик, еще один ребенок получил ранения. По словам главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, все погибшие были жителями села Гроза.

На лимано-купянском направлении на сегодня ситуация тяжелее, чем на Бахмутском: армия РФ выбрала новую для себя цель - Макеевку Луганской области. Именно там состоялись 8 боевых столкновений с российскими оккупантами, сообщил в эфире общенационального телемарафона “Единые новости“ представитель Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. Он отметил, что, по его мнению, именно лимано-купянское направление на сегодня самое динамичное.

„Там сейчас самая тяжелая ситуация. Противник использует очень интенсивно свои Су-35 - новые штурмовики, которые могут стрелять по воздушным и наземным целям. Они заходят преимущественно парами. Также враг использует Ка-52, Су-25, Ми-8. Интенсивность штурмовых действий там сейчас повысилась. За минувшие сутки зафиксировано 8 боевых столкновений“, - заявил Евлаш.