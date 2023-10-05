ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (589-й день) | Интенсивность боев в Украине возросла. Зеленский на саммите в Испании договаривается о поставках ПВО
Подводим итоги еще одного дня войны.
Ночью российская армия обстреляла территорию Украины с помощью 29 ударных беспилотников Shahed, 24 из которых были сбиты, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке. Куда попали оставшиеся пять БПЛА, военные не уточнили. Ночью во время атаки украинские Telegram-каналы писали о взрывах в Кировоградской области и Миргороде Полтавской области.
Российская армия обстреляла город Никополь Днепропетровской области, сообщил глава местной военной администрации Сергей Лысак. “Ночью воздушная тревога предупреждала жителей Днепропетровской области об опасности. Однако, к счастью, обошлось без обстрелов. А с самого утра враг снова направил свое оружие на Никополь. Ударил по районному центру“, - написал Лысак, добавив, что информация о последствиях удара уточняется.
Ночью беспилотниками со стороны Украины были обстреляны объекты инфраструктуры в нескольких районах Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Позднее глава региона сообщил, что приграничный город Рыльск был обстрелян со стороны Украины кассетными боеприпасами. В обоих случах повреждены дома, о жертвах не сообщается.
Согласно утренней сводке украинского генштаба, интенсивность боев в последние сутки ощутимо выросла: в сводке говорится, что в последние сутки на фронтах произошло 57 боестолкновений.
В сентябре генштаб часто сообщал о 17-20 боестолкновениях в сутки. С прошлых выходных их число выросло до сорока и больше в сутки.
Утром среды генштаб писал о 45 боях за предыдущие сутки.
В последние сутки, как следует из сводки, российские военные впервые за долгое время провели атаку в районе Купянска. Кроме того, они продолжили атаковать и контратаковать на Лиманском и Бахмутском направлениях, в районах Авдеевки и Марьинки близ Донецка, а также на южном фронте.
Все атаки противника, как заверяет генштаб, были безуспешными.
Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против передачи Украине очередного пакета военной помощи, подготовленного министерством обороны страны. Как сообщило издание Dennik N, военную помощь могли передать Киеву до окончания работы технократического правительства Людовита Одора, однако Чапутова посчитала это “неуважением к избирателям“. Официальный представитель президента Мартин Стрижинец заявил, что таким образом глава государства “демонстрирует уважение к результатам демократическихвыборов“ в парламент, прошедших 30 сентября, победитель которых – популистская партия “Курс - Словацкая социал-демократия“ (SMER-SD) во главе с бывшим премьер-министром Робертом Фицообещала избирателям “не давать Украине ни одного патрона“.
Великобритания полагает, что Россия может атаковать суда у украинских портов в Черном море с использованием морских мин, а позже перекладывать ответственность за это на Киев. В частности, есть риск нападения на торговые суда, вывозящие украинское зерно по гуманитарному коридору. С помощью подобных атак Россия хочет помешать экспорту зерна из Украины на мировой рынок, указывает МИД Соединенного Королевства со ссылкой на британскую разведку.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что сформированы девять резервных полков для каждой группировки войск в зоне военных действий в Украине. Минобороны РФ сообщило, что Шойгу проинспектировал полигоны Южного военного округа, где ведется подготовка контрактников и добровольцев. “За это время (за последний месяц - Ред.) у нас набрано 38 тысяч добровольцев“, - заявил министр обороны РФ.
Российские войска нанесли 5 авиаударов в районе Берислава в Херсонской области, зафиксировано прямое попадание в больницу, сообщил днем в четверг глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. “Полностью уничтожен четвертый этаж, еще один - частично. Также вражеским огнем повреждены машины “экстренки“, - написал он в Telegram. В результате удара пострадали двое медработников: у водителя “скорой помощи“ диагностировали перелом ноги и ранение головы, у фельдшера - контузию. Утром в четверг при артобстреле центра Херсона погибли 2 человека, еще один человек получил ранения.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг прибыл в Испанию, где проходит неформальный саммит европейского политического сообщества.
Обращаясь к его участникам – лидерам более 40 европейских стран, - он выразил уверенность в том, что США продолжат и дальше оказывать поддержку Украине, а также предостерег от любых попыток "заморозить“ конфликт.
Зеленский также предупредил, что к 2028 году Россия сможет восстановить свой потенциал, утраченный в ходе войны против Украины, после чего будет готова напасть на другие страны. "Кроме Украины, это точно страны Балтии и точно те страны, на территории которых присутствуют российские контингенты. Это четкая информация от нашей разведки“, - сказал украинский лидер.
В рамках саммита он обсудил с премьер-министром Испании Педро Санчесом новый пакет оборонной поддержки, который содержит дополнительные средства ПВО, артиллерию и антидронные системы.
Владимир Зеленский провел в кулуарах саммита ЕС в Гранаде короткую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном . Первые лица государств обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе. “Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами. Мы также обсудили наше двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты“, - приводятся в официальном сообщении слова президента Украины.
Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, ключевой темой переговоров президента Украины Владимира Зеленского с партнерами на Саммите европейского политического сообщества в Гранаде стало укрепление украинской противовоздушной обороны.
„На этом саммите решения принимаются на двусторонних встречах. Президент провел уже несколько. Безусловно, на фоне трагедии в Купянске — очередной террористической атаки и гибели наших граждан — ключевой темой является ПВО. ПВО, зенитки, тяжелые системы, антидроновое оружие, средства РЭБ — все то, что позволит нам предотвращать подобные трагедии и подавить способность россиян бомбить наши мирные города и села“, — сказал Кулеба в эфире телемарафона во время прямого включения из Гранады.
Кулеба сообщил, что Зеленскому уже удалось достичь конкретных договоренностей, но не сообщил деталей. "Но таких систем будет больше в Украине по результатам визита президента в Гранаду“, — заявил глава МИД.
Согласно Единому реестру лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, на сегодня есть данные о порядка 15 тысяч украинских военных. Об этом в эфире общенационального телемарафона “Единые новости“ заявил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко. “По состоянию на сейчас более 26 тыс. человек находятся в розыске. Из них 11 тысяч - это гражданские лица и около 15 тысяч - военные“, - уточнил он.
По меньшей мере 51 человек погиб и семеро получили ранения в результате ракетного удара по продуктовому магазину и кафе в Купянском районе Харьковской области. По данным властей, удар стал крупнейшим по числу жертв в Харьковской области с начала российского вторжения.
Как сообщили в МВД Украины, удар, по предварительным данным, был нанесен ракетным комплексом "Искандер“. Взрыв, по данным Генпрокуратуры Украины, прогремел в 13:25 на территории села Гроза, где проживает около 300 человек. „Зафиксировано попадание в гражданский объект — сельское кафе-магазин“, — говорится в сообщении ведомства.
Во время удара люди находились в кафе на поминках, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. „Там были поминки по умершему односельчанину. Всего в селе 300 жителей, по одному из каждого двора были на поминках“, — сказал Клименко.
По его словам, в результате взрыва кафе и близлежащий магазин полностью разрушены. Среди погибших - шестилетний мальчик, еще один ребенок получил ранения. По словам главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, все погибшие были жителями села Гроза.
На лимано-купянском направлении на сегодня ситуация тяжелее, чем на Бахмутском: армия РФ выбрала новую для себя цель - Макеевку Луганской области. Именно там состоялись 8 боевых столкновений с российскими оккупантами, сообщил в эфире общенационального телемарафона “Единые новости“ представитель Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. Он отметил, что, по его мнению, именно лимано-купянское направление на сегодня самое динамичное.
„Там сейчас самая тяжелая ситуация. Противник использует очень интенсивно свои Су-35 - новые штурмовики, которые могут стрелять по воздушным и наземным целям. Они заходят преимущественно парами. Также враг использует Ка-52, Су-25, Ми-8. Интенсивность штурмовых действий там сейчас повысилась. За минувшие сутки зафиксировано 8 боевых столкновений“, - заявил Евлаш.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет не в состоянии компенсировать Украине помощь, которую до сих пор оказывали США, и потому ждет, что в Вашингтоне как можно скорее примут соответствующие решения и возобновят поддержку. Президент США Джо Байден пообещал, что в скором времени вопрос с оказанием дальнейшей помощи Украине будет решен, однако не назвал сроков, когда это может произойти. До сих пор его администрация не вносила в Конгресс новых законопроектов о поддержке Украины на начавшийся 1 октября новый финансовый год.
Россия подписала соглашение о создании постоянной военно-морской базы на черноморском побережье отколовшегося грузинского региона Абхазия. Это соглашение подписано на фоне участившихся ударов ВСУ по аннексированному Крыму и Севастополю. Ранее стало известно, что часть своих боевых кораблей Россия уже перевела из Севастополя в Новороссийск.
Украина приостановила разбирательство в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) с рядом стран ЕС по поводу ограничений на импорт зерна. “Пока мы ищем практическое решение, наш спор в рамках ВТО пока на паузе“, - приводит агентство “Интерфакс-Украина“ слова заместителя министра экономики Украины, торгового представителя страны Тараса Качки. По словам замминистра, он ожидает, что спор будет урегулирован в ближайшие “недели и месяцы“.
Иск направлен против трех соседей Украины - Польши, Словакии и Венгрии. Вопреки решению ЕС, они не приостановили ограничения на импорт зерна из Украины, чтобы, по их собственным заявлениям, защитить своих фермеров от слишком низких цен. В связи с этим Киев подал жалобу в ВТО.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
Вооруженные силы РФ нанесли три ракетных и 49 авиационных ударов, совершили 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Войска РФ атаковали Украину 29 ударными дронами «Шахед“, уничтожены 24 беспилотника. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушена гражданская инфраструктура. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение дня состоялось 30 боевых столкновений.
Вооруженные силы Украины успешно отбили атаки российских войск восточнее Макеевки в Луганской области, возле Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Золотой Нивы и Водяного в Донецкой области, а также юго-восточнее Роботино в Запорожской области.
На Бахмутском направлении ВСУ имели успех восточнее Андреевки Донецкой области. Российская армия безуспешно пыталась восстановить утраченное положение восточнее Дилиевки Донецкой области.
Армия Украины продолжает наступать на мелитопольском и бахмутском направлениях.
В течение суток авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три — по зенитно-ракетным комплексам.
Подразделения ракетных войск поразили узел связи, зенитно-ракетный комплекс, тяжелую огнеметную систему, три артиллерийских средства и станцию РЭБ.
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