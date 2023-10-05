Европарламент осудил Азербайджан за "вооруженное нападение“ на Нагорный Карабах и сравнил исход армян из региона с этнической чисткой

Документ поддержал 491 депутат, против выступили девять, еще 36 воздержались.

В заявлении подчеркивается, что нападение Азербайджана было "неоправданным и заранее спланированным“. По мнению парламентариев, произошедшее является грубым нарушением международного права и прав человека. Массовое бегство армян из Нагорного Карабаха депутаты сравнили с этнической чисткой.

Также депутаты призвали страны ЕС оказать Армении помощь, чтобы справиться с потоком беженцев.

Помимо этого, парламентарии призвали ЕС пересмотреть отношения с Баку: "Развитие стратегического партнерства с такой страной, как Азербайджан, которая грубо нарушает международное право и международные обязательства, а также имеет спорную репутацию в области прав человека, несовместимо с целями внешней политики ЕС“.

Кроме того, депутаты призвали ввести санкции против азербайджанских чиновников, снизить зависимость от импорта азербайджанского газа, а в случае "военной агрессии или значительных гибридных атак“ против Армении — полностью прекратить импорт нефти и газа из Азербайджана в ЕС.

Резолюция Европарламента не имеет обязательной юридической силы. Текст документа будет официально обнародован 10 октября.

19 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, в результате которой непризнанная республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года, напоминает "Медуза".

После этого Нагорный Карабах покинули почти все армяне. По данным ООН, в регионе их осталось от 50 до 1000 человек.

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