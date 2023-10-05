Главный тренер “Пантер“ хвалит Балтийскую лигу: уровень игр значительно вырос

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала на своем сайте более подробный рассказ о клубе "Пантер“.

Как пишет федерация, вступая в Балтийскую лигу, клуб “Пантер“ надется вывести эстонский хоккей на новый уровень. Таллиннский клуб - единственная эстонская команда в объединенной лиге, в которую также входят пять клубов из Латвии и три из Литвы.

По словам главного тренера Эрме, клуб “Пантер“ быстро почувствовал улучшение качества игры.

„Игра в Балтийской лиге – это цель, к которой мы шли четыре года. Проведя несколько матчей в лиге, многие наши игроки уже отметили, что эти матчи, проходящие в быстром темпе, схожи по качеству с игрой за сборную Эстонии. В прошлом игрокам эстонской лиги было трудно быстро адаптироваться к гораздо более высокому темпу игры, когда они присоединялись к нашей сборной“, — сказал Эрме.

Возможность регулярно играть против сильных клубов вернула на родину многих молодых эстонских игроков. Один из них — 22-летний Расмус Кийк.

„Я почувствовал, что “Пантер“ - это правильный шаг в моей карьере. На мой взгляд, выступление первой эстонской команды в Балтийской лиге – это также хорошая возможность для развития эстонского хоккея“, — сказал Кийк, который последние пять лет выступал за финскую команду “TUTO Hockey“.

Меэлис Лухт, член правления эстонской команды “Пантер“, подтвердил, что совместная лига для них - не просто однолетний проект.

„Бюджет нашей команды, состоящей из молодых игроков, любителей и полупрофессионалов, увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом“, — сообщил Лухт. "Мы приехали играть в Балтийскую лигу, потому что у нас с ней долгосрочные планы. Это не проект одного года“.

Латвию в турнире представляет чемпион этого года „Земгале“, рижские команды „Мого“ и „Призма“, а также уже знакомые эстонской публике „Рига“ и „Курбадс“. Литву - „Каунас Сити“, „Энергия“ и „Хоккей Панкс“.

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