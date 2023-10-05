„Я даже никогда у них оборудование не арендовал“. Клиент Levikom получил счета на 1500 евро(2)
Читатель Ärileht сообщил изданию, что компания Levikom прислала ему в начале недели порцию счетов на общую сумму почти 1500 евро.
Сегодня мы опубликовали материал о том, что компания Levikom стала выставлять своим бывшим клиентам счета за то время, когда услуга в действительности не оказывалась. По словам руководителя предприятия Тыниса Пальтса, речь идет о плате за аренду оборудования, и у них есть право востребовать за это плату.
„Я тоже один из бывших клиентов Levikom Eesti OÜ. И я получил конкретно от фирмы счета за услугу, которая не оказывалась. К примеру, во вчерашнем счете потребовали деньги за услугу связи за период 1.06-06.06.22, в действительности Levikom расторг со мной договор с 5.06, и с 6 июня 2022 года услугу начала оказывать компания Rednet“, - написал читатель.
Кроме того, Levikom выставил читателю за аренду устройства для подключения к интернету еще три счета. "На самом деле я никогда устройство не арендовал, так как сразу же выкупил их“, - сообщил он. На данный момент читатель предположительно должен Levikom более 60 евро.
„Забавно то, что летом фирма Creditreform прислала мне инкассо-требование за неуплату счета (сумма около 13 евро), который Levikom мне в действительности никогда не присылал. Я получил письмо с подтверждением от Creditreform, что все претензии ко мне недействительны. Как же теперь Levikom Еesti начинает сам выставлять счета, когда этим делом занимается Creditreform. Очень странное дело?“ - пишет читатель.
Сумма счетов достигает 1500 евро
Другой пообщавшийся с Ärileht читатель возмущен тем, что общая сумма присланных ему счетов превышает тысячу евро.
„Эти устройства у меня всё время где-то в гараже стояли, я их и не использовал“, - сказал он. Читатель рассказал, что прошлой весной качество услуги начало снижаться и в конце концов она пропала. Он попытался связаться с Levikom, но безуспешно. Теперь ему прислали ворох счетов, куда входят и проценты за просрочку.
„Это кажется настолько фантастичным, что как такое вообще может произойти“, - сказал он, выражая свое возмущение.
Стоит отметить и то, что упомянутые устройства Levikom — это старое, устаревшее оборудование, нынешние WiFi-роутеры нельзя и сравнивать с ними.
По мнению читателя, оказавшиеся в такой же ситуации клиенты могли бы постоять за себя и написать совместное заявление в Департамент защиты потребителя.
TTJA: это несправедливо в отношении потребителя
По мнению Департамента защиты потребителя и технического надзора (TTJA) в данной истории речь идет о вводящем потребителя в заблуждение поведении.
Комментирует юрист отдела связи TTJA Кяди Стрефф:
„Не зная всех обстоятельств, нельзя дать точную оценку ситуации, но в данном случае есть несколько сомнительных моментов. В случае, если Levikom хотел получить устройства назад, то должен был дать потребителям в письме о прекращении оказания услуг четкие указания о необходимости вернуть оборудование. К тому же, обычно счета предоставляются ежемесячно, и если бы Levikom это сделал, то потребители сразу бы узнали о арендной плате и смогли бы быстро отреагировать.
Почти полтора года не представлять требование об оплате, чтобы потом выставить счета, - это несправедливо в отношении потребителей. Возникает вопрос о введении в заблуждение и/или использовании агрессивных методов торговой деятельности.
TTJA начнет в отношении Levikom надзорное производство для выяснения всех обстоятельств, но в части конкретных требований потребители должны сами обратиться к Levikom (info@levikom.ee) и представить свои возражения.
Levikom обязан в течение 15 дней ответить, и если в течение этого времени потребитель не получил ответ, или не будет достигнута обоюдная договоренность, то у потребителя при необходимости есть право обратиться с заявлением в действующую при TTJA комиссию по потребительским спорам“.
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