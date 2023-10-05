„Я даже никогда у них оборудование не арендовал“. Клиент Levikom получил счета на 1500 евро

Сегодня мы опубликовали материал о том, что компания Levikom стала выставлять своим бывшим клиентам счета за то время, когда услуга в действительности не оказывалась. По словам руководителя предприятия Тыниса Пальтса, речь идет о плате за аренду оборудования, и у них есть право востребовать за это плату.

„Я тоже один из бывших клиентов Levikom Eesti OÜ. И я получил конкретно от фирмы счета за услугу, которая не оказывалась. К примеру, во вчерашнем счете потребовали деньги за услугу связи за период 1.06-06.06.22, в действительности Levikom расторг со мной договор с 5.06, и с 6 июня 2022 года услугу начала оказывать компания Rednet“, - написал читатель.

Кроме того, Levikom выставил читателю за аренду устройства для подключения к интернету еще три счета. "На самом деле я никогда устройство не арендовал, так как сразу же выкупил их“, - сообщил он. На данный момент читатель предположительно должен Levikom более 60 евро.

„Забавно то, что летом фирма Creditreform прислала мне инкассо-требование за неуплату счета (сумма около 13 евро), который Levikom мне в действительности никогда не присылал. Я получил письмо с подтверждением от Creditreform, что все претензии ко мне недействительны. Как же теперь Levikom Еesti начинает сам выставлять счета, когда этим делом занимается Creditreform. Очень странное дело?“ - пишет читатель.

Сумма счетов достигает 1500 евро

Другой пообщавшийся с Ärileht читатель возмущен тем, что общая сумма присланных ему счетов превышает тысячу евро.

„Эти устройства у меня всё время где-то в гараже стояли, я их и не использовал“, - сказал он. Читатель рассказал, что прошлой весной качество услуги начало снижаться и в конце концов она пропала. Он попытался связаться с Levikom, но безуспешно. Теперь ему прислали ворох счетов, куда входят и проценты за просрочку.

„Это кажется настолько фантастичным, что как такое вообще может произойти“, - сказал он, выражая свое возмущение.