Власти Украины заявили о гибели почти 50 человек при ракетном ударе в Харьковской области

„По состоянию на данный момент известно о более чем 47 погибших. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких! Предоставляется помощь раненым“, — говорилось в заявлении президента Украины, опубликованном в его телеграм-канале.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о 48 погибших. По его данным, около 13:15 российские военные обстреляли кафе и магазин в селе Гроза в Купянском районе, где в тот момент находилось большое число гражданских лиц.

По данным местных СМИ, в кафе в момент удара проходили поминки.

Российские военные не комментировали сообщения об этом ракетном ударе, Би-би-си не может оперативно проверить заявления официальных лиц.

Из-под завалов извлекли тела 48 погибших людей, среди них мальчик шести лет, утверждает Синегубов. Еще шесть человек, в том числе ребенок, получили ранения.

Офис генпрокурора Украины заявил о 49 погибших, уточнив время обстрела — 13:25. «Зафиксировано попадание в гражданский объект — сельское кафе-магазин“, — сказано в сообщении.

Разбор завалов продолжается, написал в телеграм-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак, опубликовав фотографии.

Сам Зеленский сейчас находится на встрече с европейскими лидерами в Испании.

„Все, кто поддерживает Россию до сих пор, поддерживает зло. Этот и подобные теракты нужны России только одному: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира. И я благодарю каждого лидера, каждого народа, который поддерживает нас в защите жизни!“ — заявил также Зеленский.

По его словам, он сейчас обсуждает с европейскими лидерами вопрос усиления украинской системы ПВО.

Местные власти сообщают, что сегодняшний удар стал крупнейшим по числу жертв в Харьковской области с начала российского вторжения.