ФОТО | Политики правящей коалиции и эксперты обсуждают пути выхода из парламентского тупика

В созванный Хуссаром экспертный совет входят: президент Керсти Кальюлайд, бывший спикер Рийгикогу Эйки Нестор, бывший канцлер права Аллар Йыкс, бывший председатель Госсуда Мярт Раск, бывший заместитель директора Канцелярии Рийгикогу Ааро Мыттус, ученый и общественный деятель Лийа Хянни, бывший судья Европейского суда по правам человека Райт Марусте, бывший судья Европейского суда Уно Лыхмус.

Смысл встречи — прояснить, как должен работать парламент в ситуации тотального противодействия со стороны оппозиции, которая парализует работу Рийгикогу, а коалиция связывает принятие законопроектов с вотумом доверия правительству.

На встречу прибыли несколько политиков коалиционных партий и членов парламента, к примеру Хендрик Террас (Eesti 200), Марек Рейнаас (Eesti 200), Юрген Лиги (Партия реформ), Раймонд Кальюлайд (СДП). От оппозиционных партий, по данным Delfi, на месте лишь Энн Ээсмаа (Центристская партия).

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