В Нарве выбрали нового мэра. Кандидат был всего один

Оппозиционная фракция Respekt своих кандидатов не предложила. Также фракция приняла решение не участвовать в голосовании, чтобы не помогать выбирать нового мэра, так как они не согласны с аргументами вотума недоверия Катри Райк.

Сомнений, что Тоотс станет мэром не было, поскольку во фракции, которая выдвинула Тоотса, состоит из 19 депутатов. Это большинство. Всего в нарвском горсобрании 31 депутат.

Когда только стало известно, что Тоотс дал согласие быть мэром, он говорил, что считает очень важным развитие городского хозяйства и коммунальной сферы, создание качественной городской среды. Он также отмечал необходимость повышения доступности медицинских и социальных услуг.

Тоотсу 66 лет. Он имеет весомый стаж политической деятельности, долгое время он работал в органах охраны правопорядка, был заместителем гендиректора полиции и канцлером МВД, а также проявил себя как предприниматель. Тоотс проявлял интерес к спорту: был членом в исполкоме Олимпийского комитета, руководил Эстонским союзом велоспорта.

Тоотс женат, имеет пятерых детей. Живет с семьей в Тарту.

С 2019 года он является членом Центристской партии, в настоящее время руководит Тартуским отделением партии и является депутатом городского собрания. Недавно Тоотс стал вице-председателем партии. Он не обязан сложить мандат депутата Тартуского горсобрания после избрания его мэром Нарвы. Но точной информации об этом пока нет.

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