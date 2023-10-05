Россия пообещала спортсменам до € 4760 за отказ от нейтрального статуса

„Мы сформировали конкретные цифры, сначала выплаты будут получать спортсмены по летним видам спорта. Будет выплачено 500 тыс. руб. для золотых медалистов (примерно 4760 евро) , 350 тыс. руб. — для серебряных (3330 евро) и 250 тыс. руб. — для бронзовых (2400 евро ). 150 тыс. руб. будет выплачено участникам Олимпийских игр (1430 евро). Речь идет о тех, кто активно занимается, тренируется, является активным действующим спортсменом и, по нашей логике, готовится. Выплаты будут произведены по линии ОКР“, — сказал Поздняков.



Глава ОКР отметил, что компенсации предусмотрены только для тех, кто отказался выступать в нейтральном статусе, а точное число спортсменов можно будет назвать только в конце года. "Не все международные федерации приняли для себя решение о допуске или недопуске спортсменов, не все спортсмены даже в тех видах спорта, которые на условиях нейтрализации были допущены, приняли для себя решение быть "нейтрализованными“, — добавил Поздняков.

3 октября президент России Владимир Путин поручил обеспечить поощрение российских спортсменов и тренеров по итогам международных соревнований в условиях ограничений со стороны международных организаций.



15 сентября Путин заявил, что в вопросе участия российских спортсменов в Олимпиаде нужно руководствоваться интересами самих атлетов. «И каждый из них, который [готовился] годами, десятилетиями некоторые, должен сам принять для себя определенные решения“, — сказал Путин.



21 сентября министр спорта Олег Матыцин сказал, что ведомство не откажется от материальной поддержки спортсменов, если они будут выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе, но решение о премировании будет принято уже после того, как МОК определится с участием россиян в Играх в Париже.



МОК не устанавливал никаких крайних сроков для решения вопроса о допуске россиян на Олимпиаду. В начале сентября заместитель министра спорта Алексей Морозов признал, что российские спортсмены уже потеряли шансы на участие в большинстве дисциплин на Играх в Париже.

Источник - РБК



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