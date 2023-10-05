Россия пообещала спортсменам до € 4760 за отказ от нейтрального статуса
Олимпийский комитет России (ОКР) выплатит по 500 тыс. руб. (4760 евро) олимпийским чемпионам в качестве компенсации за пропуск международных соревнований. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков, которого цитирует ТАСС.
„Мы сформировали конкретные цифры, сначала выплаты будут получать спортсмены по летним видам спорта. Будет выплачено 500 тыс. руб. для золотых медалистов (примерно 4760 евро) , 350 тыс. руб. — для серебряных (3330 евро) и 250 тыс. руб. — для бронзовых (2400 евро ). 150 тыс. руб. будет выплачено участникам Олимпийских игр (1430 евро). Речь идет о тех, кто активно занимается, тренируется, является активным действующим спортсменом и, по нашей логике, готовится. Выплаты будут произведены по линии ОКР“, — сказал Поздняков.
Глава ОКР отметил, что компенсации предусмотрены только для тех, кто отказался выступать в нейтральном статусе, а точное число спортсменов можно будет назвать только в конце года. "Не все международные федерации приняли для себя решение о допуске или недопуске спортсменов, не все спортсмены даже в тех видах спорта, которые на условиях нейтрализации были допущены, приняли для себя решение быть "нейтрализованными“, — добавил Поздняков.
3 октября президент России Владимир Путин поручил обеспечить поощрение российских спортсменов и тренеров по итогам международных соревнований в условиях ограничений со стороны международных организаций.
15 сентября Путин заявил, что в вопросе участия российских спортсменов в Олимпиаде нужно руководствоваться интересами самих атлетов. «И каждый из них, который [готовился] годами, десятилетиями некоторые, должен сам принять для себя определенные решения“, — сказал Путин.
21 сентября министр спорта Олег Матыцин сказал, что ведомство не откажется от материальной поддержки спортсменов, если они будут выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе, но решение о премировании будет принято уже после того, как МОК определится с участием россиян в Играх в Париже.
МОК не устанавливал никаких крайних сроков для решения вопроса о допуске россиян на Олимпиаду. В начале сентября заместитель министра спорта Алексей Морозов признал, что российские спортсмены уже потеряли шансы на участие в большинстве дисциплин на Играх в Париже.
Источник - РБК
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