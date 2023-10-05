Эстонский пловец готовился к новому сезону вместе с призёром Олимпийских игр

За плечами 24-летнего Зирка трехнедельные сборы в Швейцарии, где у него была возможность тренироваться вместе с одним из лучших в мире пловцов Ноэ Понти. "Начало сезона выдалось насыщенным“, — сказал пловец в пресс-релизе.

„Было интересно ознакомиться с тренировочными планами Ноэ, но прежде всего я сосредоточился на поиске собственного тренировочного ритма. Ни один из фаворитов не будет в отличной форме в Берлине, но на данный момент основное внимание уделяется техническим аспектам и тому, как тело реагирует и восстанавливается в соревновательной ситуации“, — объяснил Зирк.

Зирк выступит в Берлине на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем и 200 метров баттерфляем.

„Три финала были бы хорошим началом сезона. В этом году уровень будет выше, потому что у всех впереди Олимпиада“, - сказал эстонец.

Понти, партнер Зирка по тренировкам в последние несколько недель, завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 м баттерфляем на летних Олимпийских играх в Токио. Кроме того, на его счету две серебряных и бронзовая медаль чемпионата мира. На длинной дистанции он стал серебряным призером в прошлом году.

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