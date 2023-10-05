Ханно Певкур раскритиковал заявление футбольного союза: я не вижу возможности организовать турнир с участием России

В минувшую среду исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о том, что сборные России до 17 лет будут допущены до участия в турнирах УЕФА. После этого решения футбольные федерации 12 стран подтвердили, что их юношеские сборные ни при каких обстоятельствах не будут играть с Россией и не примут участия ни в одном турнире, к которому будут допущены российские футболисты. В число этих стран входят Украина, Польша, Англия, Румыния, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, Финляндия, Латвия, Литва и Ирландия.

Комментируя новость на прошлой неделе, президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак не проявил подобной решимости, заявив, например, о возможной встрече с Россией: “Мы будем следить за развитием ситуации и примем решение, когда возникнет реальная ситуация, поскольку обстоятельства, связанные с рассматриваемой темой, могут со временем измениться“.

Этот ответ вызвал в Эстонии бурю негодования в последние несколько дней. У ряда крупных спонсоров ЭФС, а также у президентов футбольного клуба “Пайде“ и таллиннского “Калева“ Вейко Вескимяэ и Рагнара Клавана.

В ответ на критику ЭФС выступил с заявлением, в котором подтвердил свое единодушное несогласие с решением УЕФА о возвращении российских команд U17 в европейский футбол. Эстония также получила право на проведение Чемпионата Европы U17 в 2026 году.

"Четкая, однозначная и безоговорочная позиция EJL гласит, что эстонские сборные не играют с Россией. УЕФА с самого начала была известна наша позиция. EJL очень жаль, что прозвучавшие ранее сигналы создали превратное представление о наших позициях“, — говорится в заявлении EJL.

Ханно Певкур: в уравнении есть две стороны

Однако, по мнению министра обороны Эстонии Ханно Певкура, ЭФС следовало бы также заявить, что Эстония откажется от проведения чемпионата Европы U17, если российским юношам будет разрешено играть.