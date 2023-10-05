ВИДЕО | Дэвид Бэкхем стал киногероем: посмотреть на папу пришла вся семья

Дэвид Бекхэм во вторник, 3 октября, превратил премьеру своего нового документального фильма о самом себе в семейное мероприятие. На показе к легенде мирового футбола присоединилась его жена, модельер Виктория Бекхэм, и их четверо детей, а также девушка и жена старших сыновей. Перед началом сеанса они дружно позировали для фотографов на красной дорожке в лондонском районе Мейфэр.

„Бекхэм“ — это мини-сериал из четырех частей, рассказывающий о пути британской звезды футбола от скромного начала до одного из самых узнаваемых игроков своего времени как на поле, так и за его пределами.

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