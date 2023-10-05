ЧМ по футболу-2030 впервые пройдет на трех континентах
Чемпионат мира по футболу 2030 года впервые пройдет на трех континентах, сообщается на сайте ФИФА.
Такое решение было принято на заседании совета ФИФА, на котором решили, что матчи турнира состоятся во всех странах, которые подали заявку на его проведение. Таким образом мировое первенство пройдет в Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко, пишет РБК.
Три матча пройдут в Южной Америке. Матч-открытие состоится в Уругвае, где сыграет местная сборная. То же самое касается и первых матчей национальных команд Аргентины и Парагвая. Оставшиеся матчи турнира поделят между собой Испания, Португалия и Марокко.
Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес уже написал в соцсетях: «Мы верили. ЧМ-2030 начнется там, где все началось. Уругвай, Аргентина и Парагвай примут матчи открытия юбилейного чемпионата мира“.
В 2030 году исполнится 100 лет с момента проведения первого футбольного чемпионата мира в истории. В 1930 году он прошел в Уругвае.
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