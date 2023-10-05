ФИФА разрешила сборным России до 17 лет вернуться на международную арену

Решение ФИФА последовало за решением УЕФА на прошлой неделе, вызвавшее широкомасштабный протест.

После заявления УЕФА футбольные федерации 12 стран подтвердили, что их молодежные сборные не будут играть с Россией ни при каких обстоятельствах. Это Украина, Польша, Англия, Румыния, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, Финляндия, Латвия, Литва, Ирландия и Эстония.

ФИФА поставила жесткие условия для российских молодежных команд. Они смогут участвовать в турнирах лишь под названием «Российский футбольный союз“, а не «Россия“, без национального флага, государственного гимна, в форме без национальных цветов, а лишь в нейтральных цветах.

Следующий чемпионат мира U17 пройдет в ноябре, но Россия не сможет принять участие в этом турнире, так как отборочный период уже давно закончился. Однако сборные России могут попытаться попасть на чемпионат Европы следующего года.

Совет ФИФА также подтвердил, что остальные решения, принятые 28 февраля 2022 года, остаются в силе до окончания войны.

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