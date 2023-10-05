Эстонский футбольный союз: наша четкая и однозначная позиция заключается в том, что наши сборные не будут играть с Россией

В своем заявлении ЭФС пояснил, что выступает против решения УЕФА о допуске российских команд U17 к участию в международных соревнованиях:“Однозначная и безоговорочная позиция ЭФС гласит, что эстонские сборные не играют с Россией“, и выразил сожаление о том, что “прозвучавшие ранее сигналы создали превратное представление о наших позициях“.

В минувшую среду исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о том, что сборные России до 17 лет будут допущены до участия в турнирах УЕФА. После этого решения футбольные федерации 12 стран подтвердили, что их юношеские сборные ни при каких обстоятельствах не будут играть с Россией и не примут участия ни в одном турнире, к которому будут допущены российские футболисты. В число этих стран входят Украина, Польша, Англия, Румыния, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, Финляндия, Латвия, Литва и Ирландия.

Комментируя новость на прошлой неделе, президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак не проявил подобной решимости, заявив, например, о возможной встрече с Россией: “Мы будем следить за развитием ситуации и примем решение, когда возникнет реальная ситуация, поскольку обстоятельства, связанные с рассматриваемой темой, могут со временем измениться“.

Этот ответ вызвал в Эстонии бурю негодования в последние несколько дней. У ряда крупных спонсоров ЭФС, а также у президентов футбольного клуба “Пайде“ и таллиннского “Калева“ Вейко Вескимяэ и Рагнара Клавана.

Публикуем полное заявление Эстонского футбольного союза:

"В связи с решением УЕФА снова разрешить сборным России до 17 лет участвовать в международных соревнованиях, мы подтверждаем, что четкая, однозначная и безоговорочная позиция Эстонского футбольного союза (ЭФС) заключается в том, что эстонские сборные не играют с Россией.