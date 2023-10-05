Эстонский футбольный союз: наша четкая и однозначная позиция заключается в том, что наши сборные не будут играть с Россией
Эстонский футбольный союз сделал заявление в среду вечером в ответ на накопившуюся за последние дни критику и подтвердил свое единое несогласие с решением УЕФА о возвращении российских команд U17 в европейский футбол.
В своем заявлении ЭФС пояснил, что выступает против решения УЕФА о допуске российских команд U17 к участию в международных соревнованиях:“Однозначная и безоговорочная позиция ЭФС гласит, что эстонские сборные не играют с Россией“, и выразил сожаление о том, что “прозвучавшие ранее сигналы создали превратное представление о наших позициях“.
В минувшую среду исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о том, что сборные России до 17 лет будут допущены до участия в турнирах УЕФА. После этого решения футбольные федерации 12 стран подтвердили, что их юношеские сборные ни при каких обстоятельствах не будут играть с Россией и не примут участия ни в одном турнире, к которому будут допущены российские футболисты. В число этих стран входят Украина, Польша, Англия, Румыния, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, Финляндия, Латвия, Литва и Ирландия.
Комментируя новость на прошлой неделе, президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак не проявил подобной решимости, заявив, например, о возможной встрече с Россией: “Мы будем следить за развитием ситуации и примем решение, когда возникнет реальная ситуация, поскольку обстоятельства, связанные с рассматриваемой темой, могут со временем измениться“.
Этот ответ вызвал в Эстонии бурю негодования в последние несколько дней. У ряда крупных спонсоров ЭФС, а также у президентов футбольного клуба “Пайде“ и таллиннского “Калева“ Вейко Вескимяэ и Рагнара Клавана.
Публикуем полное заявление Эстонского футбольного союза:
"В связи с решением УЕФА снова разрешить сборным России до 17 лет участвовать в международных соревнованиях, мы подтверждаем, что четкая, однозначная и безоговорочная позиция Эстонского футбольного союза (ЭФС) заключается в том, что эстонские сборные не играют с Россией.
Решение вновь разрешить российским сборным U17 принимать участие в международных соревнованиях принял исполнительный комитет УЕФА. Ни ЭФС, ни кто-либо из связанных с ЭФС людей не были предварительно проинформированы о намерениях УЕФА и не были вовлечены в процесс принятия решения ни на каком уровне. Если бы мы могли принять участие в принятии решения, ЭФС выступил бы против возвращения российских сборных U17 в международную футбольную жизнь.
УЕФА принял свое решение, но мы против него, не можем и не хотим его исполнять. Четкая, однозначная и безоговорочная позиция ЭФС гласит, что эстонские сборные не играют с Россией. УЕФА с самого начала была известна наша позиция. ЭФС очень жаль, что прозвучавшие ранее сигналы создали превратное представление о наших позициях.
ЭФС считает важным повторить другие позиции, высказанные ранее.
В Эстонии важно сохранять единство, особенно в ситуации, когда люди выступают за одно и то же дело: за Эстонию, в поддержку Украины и против российской агрессии. Поддержка Украины означает, конечно, что мы против войны России в Украине.
Мы всем сердцем надеемся, что война закончится, что Украина вернет контроль над всей своей территорией и как можно скорее, а также что их футбольное сообщество сможет продолжить заниматься своими делами.
С февраля 2022 года ЭФС и футбольная общественность Эстонии провели ряд акций в поддержку Украины: собрали более 60 000 евро, выразили поддержку через публичные акции на нескольких матчах чемпионата Эстонии, кубка и сборной, освободили украинскую молодежь от лицензионного сбора для участия в чемпионате Эстонии, организовали благотворительный матч между “Флорой“ и киевским “Динамо“, встретились с депутатом украинского парламента, организовали футбольные лагеря для украинской молодежи в Эстонии и т.д. На конгрессе ФИФА в апреле прошлого года ЭФС был одним из четырех федераций, проголосовавших против включения русского языка в число официальных языков ФИФА.
ЭФС также вносит свой вклад в государственную оборону Эстонии. В прошлом году Силы обороны Эстонии добавили ЭФС в список работодателей, поддерживающих силы обороны страны, тем самым признавая деятельность ЭФС по поддержке сотрудников, участвующих в учениях Сил обороны. Несколько сотрудников ЭФС также приняли участие в недавних учениях Ussivött.
Это заявление является согласованной позицией ЭФС“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.