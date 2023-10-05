Лиге чемпионов:“Ньюкасл“ разгромил “ПСЖ“, а “Шахтер“ совершил невероятный камбэк

Самые интригующие матчи дня состоялись в группе F, где “Ньюкасл“ разгромил «ПСЖ“ со счетом 3:1, а “Боруссия Дортмунд“ и “Милан“ сыграли вничью 0:0.

„Ньюкасл“ вышел вперед на 17-й минуте, а его автором стал полузащитник Мигель Альмирон. За 6 минут до перерыва хозяева смогли увеличить своё преимущество благодаря голу защитника Дэна Бёрна.

Во втором тайме “Ньюкасл“ продолжил владеть инициативой, и на 50-й минуте полузащитник Шон Лонгстафф довел счет до разгромного. Однако уже через шесть минут парижане смогли отыграть один мяч. Гол забил защитник Лукас Эрнандес. На 90+1 минуте центральный защитник “Ньюкасла“ Фабиан Шер поставил победную точку в матче.

В группе E мадридский “Атлетико“ дома с трудом обыграл голландский “Фейеноорд“ со счетом 3:2. “Фейеноорд“ вышел вперёд уже на седьмой минуте матча. Мяч в свои ворота отправил защитник хозяев поля Марио Эрмосо, но спустя семь минут нападающий “Атлетико“ Альваро Мората сравнял счет. На 34-й минуте гости снова вышли вперёд благодаря голу Давида Ганцко. На последних минутах первого тайма Антуан Гризманн снова сравнял счет в матче. Сразу после перерыва уже мадридцы вышли вперёд — дубль на счету Мораты. Во втором матче этой же группы римский “Лацио“ обыграл “Селтик“ со счетом 2:1.

В группе Н донецкий “Шахтер“ совершил камбэк в игре с “Антверпеном“ (3:2), проигрывая со счетом 0:2. Хозяева вышли вперед уже на третьей минуте первого тайма. Отличился нападающий Арбнор Муя, а на 34-й минуте Мишель Баликвиш увеличил преимущество “Антверпена“. В начале второго тайма Даниил Сикан сократил отставание в счете до одного мяча, а на 71-й минуте защитник “Шахтёра“ Ярослав Ракицкий сравнял счёт. Спустя пять минут Сикан поставил победную точку в матче.

Во втором матче группы H “Барселона“ обыграла в гостях “Порту“ со счетом 1:0.