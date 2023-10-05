ИНТЕРВЬЮ | „Весь мой опыт был прелюдией к этим дням“: российский врач-травматолог о работе в украинском госпитале

Российские эмигранты любят говорить о коллективной вине и ответственности всех россиян. Однако далеко не все готовы взять эту ответственность на себя. А те, кто помогает, например, украинским беженцам в России и за ее пределами, не дают интервью. Не так давно один из российских эмигрантов, доктор Андрей Волна смог попасть в Украину, чтобы взять эту вину и ответственность на себя и работать там по специальности. О том, как работается в Украине российскому доктору, который лечит раненых, он рассказал Delfi.