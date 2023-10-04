Петрыкина везет из Шанхая бронзу
В Китае завершился Shanghai Trophy. 19-летняя представительница Эстонии Нина Петрыкина заняла третье место и везет домой бронзовую медаль.
Американская фигуристка Брэди Теннелл одержала победу на турнире Shanghai Trophy. Второй стала представительница Южной Кореи Хэ Ин Ли.
Шанхай, Китай
Женщины
Итоговое положение
1. Брэди Теннелл (США) – 199,80
2. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 196,40
3. Нина Петрыкина (Эстония) – 192,01
4. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 181,06
5. Ань Сянъи (Китай) – 156,70
6. Чэнь Хунъи (Китай) – 137,95
В марте этого года Петрыкина вошла в историю, став первой эстонской фигуристкой, вошедшей в десятку лучших на чемпионате мира, заняв 9-е место в японской Сайтаме. Двумя месяцами ранее она добилась лучшего результата в истории Эстонии, заняв 6-е место на чемпионате Европы, на чемпионате мира среди юниоров Петрыкина заняла 12-е место.
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