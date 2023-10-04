Петрыкина везет из Шанхая бронзу

В марте этого года Петрыкина вошла в историю, став первой эстонской фигуристкой, вошедшей в десятку лучших на чемпионате мира, заняв 9-е место в японской Сайтаме. Двумя месяцами ранее она добилась лучшего результата в истории Эстонии, заняв 6-е место на чемпионате Европы, на чемпионате мира среди юниоров Петрыкина заняла 12-е место.