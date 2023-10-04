ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (588-й день) | Иранское оружие появится и у ВСУ. Россияне сбили собственный Су-35 над Токмаком?
Подводим итоги еще одного дня войны.
За минувшие сутки российские войска обстреляли территории 10 украинских областей, сообщает медиацентр Минобороны Украины.
Всего из разных видов вооружения были атакованы 141 населенный пункт и 142 объекта инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Количество жертв уточняется.
Вступление Украины в ЕС
Европейский союз намерен уже в декабре официально объявить о начале переговоров с Украиной по поводу ее будущего вступления в блок, пишет Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.
В ноябре Еврокомиссия опубликует промежуточный отчет о том, насколько Украина выполняет необходимые условия для присоединения к ЕС. Следом Комиссия сделает заявление, после которого государствам-членам ЕС «будет очень трудно не сказать: давайте начнем переговоры“, рассказал один из источников издания.
В Украине уже в ноябре могут начаться проблемы с выплатой зарплат чиновникам и бюджетникам, если США не примут новый пакет финансовой помощи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Это связано с тем, что Конгресс исключил помощь Украине из закона о временном бюджете.
Госсекретарь Блинкен предупреждал лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла накануне голосования , что Украина столкнется с “серьезным экономическим и политическим шоком“ в разгар контрнаступления, если Конгресс прекратит помощь Киеву.
США и другие страны-доноры фактически выплачивают зарплаты 150 тыс. украинских государственных служащих и более чем полумиллиона учителей, профессоров и школьных работников, а также финансируют украинские государственные расходы - от здравоохранения до жилищных субсидий.
Британская военная разведка в ежедневном обзоре войны в Украине пишет, что российские военные, с высокой долей вероятности, 28 сентября сбили над Токмаком в Запорожской области собственный Су-35.
Первые сообщения о сбитом Су-35С — новейшем истребителе на вооружении у российских войск — появились 29 сентября. Об этом писали как украинские источники, так и российские провоенные телеграм-каналы, в том числе близкий к ВКС РФ канал Fighterbomber. Сообщалось, что пилот истребителя погиб. 30 сентября были опубликованы фотографии предполагаемого места крушения самолета.
Латвийский доброволец погиб в результате атаки дрона неподалеку от Лимана на востоке Украины, сообщили Латвийскому телевидению несколько соратников погибшего.
Информацию о гибели гражданина Латвии подтвердил и бывший командир Национальных вооруженных сил Юрис Далбиньш.
Линия фронта в Черном море отброшена не менее чем на 100 морских миль (185 километров) от контролируемого Украиной берега, сообщила глава пресс-центра оперативного командования ВСУ "Юг“ Наталья Гуменюк.
Преимущество в Черном море российские военные пытаются демонстрировать тактической авиацией, рассказала Гуменюк. Она напомнила, что в начале полномасштабного вторжения корабли РФ приближались к Одесской области на расстояние артиллерийского удара. Их отбросили после поражения крейсера "Москва“ в апреле 2022 года.
В ночь на 4 октября беспилотники Службы безопасности Украины поразили российский комплекс ПВО С-400 "Триумф“ в Белгородской области, сообщает "Украинская правда“ со ссылкой на источник в спецслужбе.
„Это уже второй комплекс „Триумф“, который СБУ „забавовнила“ за последний месяц. Первый был поражен в Евпатории 14 сентября. После такой „триумфальной бавовны“ в СБУ советуют россиянам подумать над новым названием для этого комплекса“, — заявил собеседник газеты.
Минобороны РФ сообщало, что за ночь 4 октября российские ПВО сбили 31 украинский беспилотник в Белгородской, Брянской и Курской областях. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что на территории региона были сбиты 19 «объектов“. В результате атаки было повреждено административное здание в Белгороде, дом в селе Шишино Белгородского района и три автомобиля.
Военная разведка Украины опубликовала видео высадки десанта в Крыму
Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало видео, на котором, как утверждается, запечатлена высадка украинского спецназа на территории аннексированного РФ Крыма. В подписи к ролику отмечается, что спецназовцы "нанесли огневое поражение“ российским военным.
Президент Украины Владимир Зеленский провел длительное совещание с начальником военной разведки Кириллом Будановым.
"Есть о чем рассказать, но потом“, — заявил президент.
Кроме того, в рамках ежедневного совещания Зеленский заслушал отчеты разведок, в том числе о результатах деятельности контрразведки, а также доклад МВД о ликвидации последствий ночных обстрелов.
Российские корабли ушли из Севастополя
OSINT-аналитик MT Anderson опубликовал спутниковые снимки от 1 октября, которые свидетельствуют, что значительную часть кораблей Черноморского флота РФ перебросили из аннексированного Севастополя в Новороссийск в Краснодарском крае.
По словам аналитика, в Новороссийск перешли два фрегата проекта 11356 "Адмирал Эссен“ и "Адмирал Макаров“, три дизельных подводных лодки, пять больших десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.
США передадут Украине тысячи единиц иранского оружия и патронов к нему, конфискованного в феврале во время транспортировки в Йемен, пишет CNN.
По сведениям телеканала, планируется, что о передаче оружия объявит уже на этой неделе Центральное командование США, которое отвечает за планирование операций в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.
Тем не менее, американским властям необходимо как-то оформить сделку юридически, поскольку ООН требует, чтобы конфискованное оружие было уничтожено или складировано.
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Президент Украины поблагодарил собеседника за «значительную гуманитарную помощь“, которую Баку оказывает Киеву, в частности, в энергетическом секторе в связи с приближением зимы.
„Подтвердили нашу приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности государств. Обсудили также региональную безопасность, актуальные вызовы и форматы взаимодействия“, — пишет Зеленский в телеграме.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
В течение суток произошли 45 боевых столкновений. Войска РФ нанесли пять ракетных и 43 авиационных удара, совершили 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск ВСУ и населенным пунктам Украины.
На купянском направлении Силы обороны Украины отразили атаку противника севернее Зыбино Харьковской области.
На лиманском направлении ВСУ отразили пять атак врага восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области.
На бахмутском направлении российские войска безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районах Григорьевки и Андреевки Донецкой области.
На авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки противника в районах Авдеевки и Ласточкино Донецкой области.
На марьинском направлении в течение суток ВСУ успешно отразили восемь российских атак в районе Марьинки Донецкой области, шесть атак в районе Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.
На шахтерском направлении Силы обороны отразили атаку РФ в районе Золотой Нивы Донецкой области.
На запорожском направлении ВСУ успешно отразили атаки противника в районах Вербового и Работино Запорожской области.
Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск ВСУ поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и склад боеприпасов противника.