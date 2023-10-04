ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (588-й день) | Иранское оружие появится и у ВСУ. Россияне сбили собственный Су-35 над Токмаком?

За минувшие сутки российские войска обстреляли территории 10 украинских областей, сообщает медиацентр Минобороны Украины.

Всего из разных видов вооружения были атакованы 141 населенный пункт и 142 объекта инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Количество жертв уточняется.

Вступление Украины в ЕС

Европейский союз намерен уже в декабре официально объявить о начале переговоров с Украиной по поводу ее будущего вступления в блок, пишет Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

В ноябре Еврокомиссия опубликует промежуточный отчет о том, насколько Украина выполняет необходимые условия для присоединения к ЕС. Следом Комиссия сделает заявление, после которого государствам-членам ЕС «будет очень трудно не сказать: давайте начнем переговоры“, рассказал один из источников издания.

В Украине уже в ноябре могут начаться проблемы с выплатой зарплат чиновникам и бюджетникам, если США не примут новый пакет финансовой помощи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Это связано с тем, что Конгресс исключил помощь Украине из закона о временном бюджете.

Госсекретарь Блинкен предупреждал лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла накануне голосования , что Украина столкнется с “серьезным экономическим и политическим шоком“ в разгар контрнаступления, если Конгресс прекратит помощь Киеву.

США и другие страны-доноры фактически выплачивают зарплаты 150 тыс. украинских государственных служащих и более чем полумиллиона учителей, профессоров и школьных работников, а также финансируют украинские государственные расходы - от здравоохранения до жилищных субсидий.

Британская военная разведка в ежедневном обзоре войны в Украине пишет, что российские военные, с высокой долей вероятности, 28 сентября сбили над Токмаком в Запорожской области собственный Су-35.