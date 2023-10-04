ВИДЕО | Российский пропагандист: детей надо растить так, чтобы они думали, что Эстонии не существует

"Если вы хотите, чтобы ваши молодые люди не задавали вопрос, зачем мы на Украине, надо с детства преподавать, что нет никаких Эстонии и Латвии, их просто не существует. Это историческое недоразумение, - заявил Михеев. - Чтобы дети выросли с этой мыслью в голове. И тогда у нас будет поколение, которое в случае чего сможет возвращать свои исторические территории".