ВИДЕО | Российский пропагандист: детей надо растить так, чтобы они думали, что Эстонии не существует(7)
Российский пропагандист Сергей Михеев в выступлении на российской радиостанции "Вести FM" предложил воспитывать детей с мыслью, что некоторых граничащих с Россией стран, например, Эстонии, вовсе не существует.
По мнению Михеева, благодаря этому в будущем молодежь не будет задавать вопросы, почему россияне входят на территорию других стран.
"Если вы хотите, чтобы ваши молодые люди не задавали вопрос, зачем мы на Украине, надо с детства преподавать, что нет никаких Эстонии и Латвии, их просто не существует. Это историческое недоразумение, - заявил Михеев. - Чтобы дети выросли с этой мыслью в голове. И тогда у нас будет поколение, которое в случае чего сможет возвращать свои исторические территории".
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