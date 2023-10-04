04.10.2023, 21:45
Подозреваемый в присвоении собранных для Украины денег: на сегодня 100 000 евро перечислены(1)
ФОТО: VALLO KRUUSER | DELFI MEEDIA
Вчера стало известно, что прокуратура подозревает собиравшего пожертвования для Украины оператора платформы toeta.me - некоммерческое объединение “Институт инфографики и эргономики“, - а также его единственного члена правления Хенри Лаупмаа в присвоении имущества в особо крупных размерах. Сегодня Лаупмаа сообщил Delfi, что первая часть денег к сегодняшнему дню перечислена.