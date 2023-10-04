Новости Эстонии
04.10.2023, 21:45

Подозреваемый в присвоении собранных для Украины денег: на сегодня 100 000 евро перечислены

 (1)
Хенри Лаупмаа
Хенри Лаупмаа
ФОТО: VALLO KRUUSER | DELFI MEEDIA

Вчера стало известно, что прокуратура подозревает собиравшего пожертвования для Украины оператора платформы toeta.me - некоммерческое объединение “Институт инфографики и эргономики“, - а также его единственного члена правления Хенри Лаупмаа в присвоении имущества в особо крупных размерах. Сегодня Лаупмаа сообщил Delfi, что первая часть денег к сегодняшнему дню перечислена.

Для Украины через платформу toeta.me было собрано почти 223 000 евро. На эти деньги планировалось отправить в Украину 21 беспилотник, оснащенный оборудованием для защиты от помех GPS эстонской компании Threod Systems.

Лаупмаа заверил вчера Delfi, что действовал с пожертвованиями законно, просто всё затянулось. По его словам, платформа toeta.me должна была перевести деньги учредителям кампании только после заключения соответствующего договора. Он сообщал, что договор обсуждался в течение последних нескольких дней, но реальное соглашение было заключено лишь пару дней назад.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии