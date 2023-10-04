Подозреваемый в присвоении собранных для Украины денег: на сегодня 100 000 евро перечислены

Для Украины через платформу toeta.me было собрано почти 223 000 евро. На эти деньги планировалось отправить в Украину 21 беспилотник, оснащенный оборудованием для защиты от помех GPS эстонской компании Threod Systems.

Лаупмаа заверил вчера Delfi, что действовал с пожертвованиями законно, просто всё затянулось. По его словам, платформа toeta.me должна была перевести деньги учредителям кампании только после заключения соответствующего договора. Он сообщал, что договор обсуждался в течение последних нескольких дней, но реальное соглашение было заключено лишь пару дней назад.