Ушел из жизни Юрий Писаренко, известный в Нарве учитель истории и обществоведения

"На ум приходят слова “скромное обаяние“, когда вспоминается его мудрый, спокойный взгляд, неторопливая манера речи, неспешность, - пишут коллеги об ушедшем Писаренко. - Хотя те, кто знал его в более ранние годы, вспомнят и песни под гитару в исполнении Юрия Васильевича, и походы, и то, что он был страстный дачник, что любил ходить по грибы. Он был надёжный и верный человек, верный своей семье, своим друзьям, своим убеждениям, своей профессии, и это всегда вызывало глубочайшее уважение у окружающих".

Учителя добавляют, что несмотря на то, что в последние годы Юрий Васильевич бывал в школе только на вечерах встречи выпускников, благодарные ученики не забыли своего наставника, старались держать с ним связь.

