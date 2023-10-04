Ушел из жизни Юрий Писаренко, известный в Нарве учитель истории и обществоведения(2)
В Нарве ушел из жизни Юрий Писаренко, учитель истории и обществоведения, проработавший в Нарвской Пяхклимяэской гимназии более 40 лет со дня ее основания, с 1973 года. С 1984 по 1987 год Писаренко занимал пост директора школы № 11. В 2013 году Юрий Васильевич получил титул “Учитель года“.
Сегодня, 4 октября, состоялось прощание с учителем.
Несколько лет назад Юрий Писаренко ушел на заслуженный отдых, но есть такие учителя, чьи имена неразрывно связаны с историей учебного учреждения, без которых школу представить невозможно, пишут учителя на странице школы в фейсбуке.
"На ум приходят слова “скромное обаяние“, когда вспоминается его мудрый, спокойный взгляд, неторопливая манера речи, неспешность, - пишут коллеги об ушедшем Писаренко. - Хотя те, кто знал его в более ранние годы, вспомнят и песни под гитару в исполнении Юрия Васильевича, и походы, и то, что он был страстный дачник, что любил ходить по грибы. Он был надёжный и верный человек, верный своей семье, своим друзьям, своим убеждениям, своей профессии, и это всегда вызывало глубочайшее уважение у окружающих".
Учителя добавляют, что несмотря на то, что в последние годы Юрий Васильевич бывал в школе только на вечерах встречи выпускников, благодарные ученики не забыли своего наставника, старались держать с ним связь.
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