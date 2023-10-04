Эстоно-латвийская лига Paf:„ТалТех/Оптибет“ разгромил клуб „Виймси“

„ТалТех“ завладел инициативой с первых минут матча и уже через шесть минут выигрывал с разницей в 10 очков. До конца четверти „Виймси“ удалось немного сократить отставание, и университетский клуб вышел на вторую четверть с преимуществом 26:21. В следующей десятиминутке “ТалТех“ сделал еще один рывок и перед третьей четвертью выигрывал со счетом 53:34.