04.10.2023, 17:54
Эстоно-латвийская лига Paf:„ТалТех/Оптибет“ разгромил клуб „Виймси“
ФОТО: | Delfi Meedia
В эстонско-латвийской баскетбольной лиге „ТалТех/Оптибет“ уверенно обыграл клуб „Виймси“ (96:59).
„ТалТех“ завладел инициативой с первых минут матча и уже через шесть минут выигрывал с разницей в 10 очков. До конца четверти „Виймси“ удалось немного сократить отставание, и университетский клуб вышел на вторую четверть с преимуществом 26:21. В следующей десятиминутке “ТалТех“ сделал еще один рывок и перед третьей четвертью выигрывал со счетом 53:34.