Баскетбол
04.10.2023, 17:54

Эстоно-латвийская лига Paf:„ТалТех/Оптибет“ разгромил клуб „Виймси“

 
ТалТех/Оптибет
ТалТех/Оптибет
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

В эстонско-латвийской баскетбольной лиге „ТалТех/Оптибет“ уверенно обыграл клуб „Виймси“ (96:59).

„ТалТех“ завладел инициативой с первых минут матча и уже через шесть минут выигрывал с разницей в 10 очков. До конца четверти „Виймси“ удалось немного сократить отставание, и университетский клуб вышел на вторую четверть с преимуществом 26:21. В следующей десятиминутке “ТалТех“ сделал еще один рывок и перед третьей четвертью выигрывал со счетом 53:34.

В третьей четверти инициативой владели хозяева площадки. Преимущество выросло до 26 очков, и перед последней четвертью хозяева выигрывали со счетом 73:47. В четвертой четверти разрыв увеличился еще больше. “ТалТех“ одержав вторую победу в сезоне и нанес “Виймси“ третье поражение в новом сезоне, выиграв со счетом 96:59.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии