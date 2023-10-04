Проект "Спорт в школу" в очередной раз познакомит детей с различными видами спорта

По словам вице-мэра Тийта Терика, проект "Спорт в школу“ повысил интерес учащихся к спорту и физической активности. «Количество участвующих в проекте школ растет из года в год. Впервые он состоялся в 2016 году, чтобы познакомить детей с различными видами спорта, в семи школах. Предыдущие годы показали, что разнообразная программа помогает детям найти подходящий для себя вид спорта“, - добавил Терик.

В результате сотрудничества спортивных клубов и квалифицированных тренеров дети знакомятся с разными видами спорта. Также проходят подвижные игры и многое другое. В проекте может принять участие один из первых классов выбранной школы или укомплектованная школой группа, в которую входит не более 30 первоклассников.

Проект разделен на две части. Первый период продолжается до 15 декабря, второй – в первой половине следующего года.

В первом периоде программы в этом году принимают участие Пиритаская экономическая гимназия, гимназия Куристику, Лаагнаская гимназия, Таллиннская Махтраская основная школа, Кадриоргская немецкая гимназия, Таллиннский английский колледж, Таллиннская школа Сюдалинна, Таллиннская еврейская школа, Таллиннская гуманитарная гимназия, основная школа Карьямаа, Таллиннская художественная гимназия, гимназия Ярвеотса, Ыйсмяэский русский лицей, Русская гимназия Хааберсти, Мустйыэская гимназия, школа Хийу, Таллиннская Ныммеская основная школа, Таллиннская школа Пяэскюла, Таллиннская Мустамяэская реальная гимназия, Таллиннская гимназия Арте.

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