ФОТО | На стадионе Хийу начались ремонтные работы

По словам вице-мэра Тийта Терика, важно, чтобы дети могли неподалеку от дома посещать тренировки, а места для занятий были в хорошем состоянии. «Проектирование реновации стадиона Хийу и строительные работы координирует Эстонский футбольный союз в соответствии с заключенным с городом договором. При составлении проекта были учтены пожелания футбольного клуба Nõmme Kalju, поскольку стадион Хийу является их постоянной тренировочной площадкой, и они заинтересованы в том, чтобы ремонт был осуществлен“, - сказал вице-мэр.

„Стадион Хийу является важным местом для общины района Нымме. На обновленном стадионе будет возможность профессионально заниматься футболом, а на дополнительной арене появятся возможности для тренировок молодежи. Помимо футбола на стадионе будет возможность для занятий спринтом и прыжками в длину“, - пояснил Терик.

В ходе работ на главной площадке будет обновлен искусственный газон, а положение стадиона будет сдвинуто, чтобы со стороны улицы Пиду можно было устроить дополнительную тренировочную площадку. Располагавшаяся прежде вокруг стадиона беговая дорожка амортизировалась и будет убрана. Для занятий легкой атлетикой рядом со зданием стадиона появится прямая беговая дорожка длиной 100 м с тартановым покрытием, а со стороны главной площадки – место для прыжков в длину с дорожкой для разбега и песочницей.

В связи с ростом числа любителей спорта возросла и нагрузка на стадион, при этом сократилось использование мест для занятий легкой атлетикой, поэтому основной упор впредь будет сделан на занятия футболом.

Обсуждение связанных с реконструкцией вопросов прошло летом 2022 года с участием заинтересованных сторон. Управа района Нымме в дополнение к этому собирала обратную связь и предложения. Вариант, при котором площадь для занятий футболом будет увеличена и в определенной мере сохранится возможность для занятий другими видами спорта, такими как легкая атлетика, баскетбол, оказался наиболее эффективным способом эксплуатации стадиона Хийу.