ФОТО | На стадионе Хийу начались ремонтные работы
На этой неделе начались ремонтные работы на стадионе Хийу, в ходе которых будет установлен новый искусственный газон и построена дополнительная тренировочная площадка. Помимо футбола на стадионе можно будет заниматься спринтом и прыжками в длину. Работы будут осуществлены в два этапа этой осенью и весной следующего года.
По словам вице-мэра Тийта Терика, важно, чтобы дети могли неподалеку от дома посещать тренировки, а места для занятий были в хорошем состоянии. «Проектирование реновации стадиона Хийу и строительные работы координирует Эстонский футбольный союз в соответствии с заключенным с городом договором. При составлении проекта были учтены пожелания футбольного клуба Nõmme Kalju, поскольку стадион Хийу является их постоянной тренировочной площадкой, и они заинтересованы в том, чтобы ремонт был осуществлен“, - сказал вице-мэр.
„Стадион Хийу является важным местом для общины района Нымме. На обновленном стадионе будет возможность профессионально заниматься футболом, а на дополнительной арене появятся возможности для тренировок молодежи. Помимо футбола на стадионе будет возможность для занятий спринтом и прыжками в длину“, - пояснил Терик.
В ходе работ на главной площадке будет обновлен искусственный газон, а положение стадиона будет сдвинуто, чтобы со стороны улицы Пиду можно было устроить дополнительную тренировочную площадку. Располагавшаяся прежде вокруг стадиона беговая дорожка амортизировалась и будет убрана. Для занятий легкой атлетикой рядом со зданием стадиона появится прямая беговая дорожка длиной 100 м с тартановым покрытием, а со стороны главной площадки – место для прыжков в длину с дорожкой для разбега и песочницей.
В связи с ростом числа любителей спорта возросла и нагрузка на стадион, при этом сократилось использование мест для занятий легкой атлетикой, поэтому основной упор впредь будет сделан на занятия футболом.
Обсуждение связанных с реконструкцией вопросов прошло летом 2022 года с участием заинтересованных сторон. Управа района Нымме в дополнение к этому собирала обратную связь и предложения. Вариант, при котором площадь для занятий футболом будет увеличена и в определенной мере сохранится возможность для занятий другими видами спорта, такими как легкая атлетика, баскетбол, оказался наиболее эффективным способом эксплуатации стадиона Хийу.
Таллинн в 2020 году заключил договор с Эстонским футбольным союзом, в соответствии с которым предусматривается, что город инвестирует в городскую футбольную инфраструктуру не менее 1,6 млн евро, 650 000 евро от этой суммы предназначено на развитие стадиона Хийу.
Работы по реновации стадиона Хийу пройдут в два этапа. Осенью 2023 года будет создана основа для главной арены и проложены кабели для освещения, также уложат асфальт на месте беговых дорожек. Весной будущего года там установят тартановое покрытие, а на футбольной площадке – искусственный газон.
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